Imputado el jefe del operativo por la muerte de cinco bomberos en Horta

El juzgado de instrucción de Gandesa imputa cinco presuntos delitos de homicidio imprudente y otro de lesiones graves a "Delta 0", responsable de los Bomberos que se encontraba de guardia el 21 de julio del 2009, cuando murieron cinco bomberos en el incendio forestal de Horta de Sant Joan. El mando de este operativo, Carles Font, declarará el próximo 17 de diciembre como imputado por la presunta comisión por omisión de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave, por la muerte de otros tantos bomberos que participaban en el dispositivo de extinción del incendio de Horta de Sant Joan.

También se le acusa de un presunto delito de lesiones por imprudencia grave por omisión en la persona del único bombero superviviente, Josep Maria Pallàs, así como de un delito de daños por imprudencia grave, según indica la interlocutoría del Juzgado de instrucción de Gandesa, a la que ha tenido acceso Efe. En el auto, la juez que instruye el caso argumenta que la imputación responde a la necesidad de "garantizar y no mermar los derechos" que asistirán a Font en su declaración, "habida cuenta de que el 21 de julio de 2009 era el jefe de guardia de las regiones de Tarragona y Tierras del Ebro, con indicativo Delta 0".

Durante todo el año, la juez que instruye la causa, Laura Martínez Salom, ha tomado declaración a unos 70 testigos, algunos de los cuales habían señalado al "Delta 0" del 21 de julio, Carles Font, como principal responsable de la muerte de cinco bomberos del Graf de Lleida por estar ilocalizable cuando el fuego se reavivó, por cambiar la estrategia y por no prever el periodo de descanso de los helicópteros, haciéndolos volar todos a la vez. Así, el jefe de los Graf, Marc Castellnou, dijo que los medios aéreos salieron tarde y no pudieron extinguir antes del mediodía, como se preveía, el mortal incendio de Horta de Sant Joan, por lo que acusó a "Delta 0", Carles Font, de no coordinar la actuación contra el fuego.

"Quien tiene que asumir la estrategia del incendio es Delta 0" (Carles Font), dijo Castellnou, que descubrió que mantuvo "una discusión agria con otros mandos por los medios aéreos" y que dijo no entender que "no exista ninguna coordinación del incendio por Delta 0". A él le informaron de que "Delta 0" "estaba rescatando una gente en una masía", si bien ésa "no es su función cuando también están los Mossos" para ello.

Castellnou denunció asimismo que "Delta 0 no estaba en el Punto de Tráfico o en el CCA (centro de mando avanzado)" cuando se reavivó el fuego y los bomberos quedaron atrapados por las llamas, lo que criticó porque "un responsable de guardia tiene que estar en el sitio y coordinando". Por su parte, el jefe de los Bomberos voluntarios de Horta de Sant Joan, Vicente Creus, culpó a Carles Font del accidente porque "cambió la estrategia que se había hecho por la noche, desatendiendo el consejo de Marc Castellnou y poniendo gente en la cabeza del incendio".

Igualmente, el bombero Javier Garbín, que participó en la extinción del incendio de Horta de Sant Joan y fue atrapado por el fuego junto a los Graf, aunque salió ileso, dijo que fue un error hacer zona segura y quedarse, y que él se hubiera ido de allí cuando cambió el viento y aumentó el fuego, como hicieron las Brif.