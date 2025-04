La vuelta de Semana Santa provoca retenciones en carreteras hacia Madrid y Sevilla

La Semana Santa concluye y con ella miles de habitantes vuelven a sus casas. El tráfico es intenso durante la tarde de este domingo en las carreteras de acceso en grandes ciudades como Madrid y Sevilla, por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha abierto varios carriles adicionales para facilitar la circulación.

Según los últimos datos un accidente dificultaba a las 18:20 horas dificultaba la circulación a la entrada a al capital por la A6 en el entorno de Las Rozas. Los conductores que regresan a Madrid encontraban tráfico muy lento en la A1 en Somosierra y también en la provincia de Segovia en Castillejo de Mesleón y Cerezo de Abajo, así como en Valladolid en la A6 en Medina del Campo.

En Toledo, las dificultades se concentraban en la A5 en Talavera de la Reina, también en sentido Madrid, en Guadalajara en la A2 en Almadrones; y en Cuenca, en la A3 en Villares del Saz, además de hacia la AP36 en San Clemente. En la provincia de Ciudad Real, las retenciones afectaban a la A4 en Puerto Lápice. Había a esa hora complicaciones también en Barcelona, en la AP7 en El Vendrell en sentido Ciudad Condal, al igual que de salida de Murcia por la A7 en Espinardo.

La DGT ha abierto varios carriles adicionales, todos ello en sentido a Madrid, concretamente en la A1, A31, A3, A4, A5 y A66. La operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa comenzó el día 11 de abril, Viernes de Dolores, a las tres de la tarde, y desde entonces y hasta las 20 horas del sábado habían fallecido 19 personas en accidentes en carreteras.

La segunda fase de la operación, en la que se preveían 9 millones de desplazamientos de vehículos, dio comienzo a las tres de la tarde del miércoles día 16 de abril y concluirá a las doce de la noche del lunes de Pascua, día 21, festividad en Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja.

La DGT pide no bajar la guardia

La DGT ha pedido no bajar la guardia en las carreteras en la recta final de la Semana Santa. Desde el inicio de la operación salida hasta el Viernes Santo ha habido un total de 18 accidentes mortales en las carreteras españolas en los que han fallecido 19 personas. La DGT subraya la importancia de no conducir si se ha bebido alcohol o se han consumido drogas, o no dejar conducir a amigos y familiares en este estado, y recomienda programar cualquier viaje.

También recuerda la necesidad de tener en cuenta las previsiones meteorológicas y adaptar la conducción al estado del tiempo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.