Los peregrinos viven las cuatro estaciones en Semana Santa para llegar a Santiago

La ilusión del peregrino puede con las mayores ampollas y las peores granizadas, como las que han vivido los peregrinos que están llegando esta Semana Santa a Santiago de Compostela. Algunos lo hacen en esta época porque tenían ganas y aprovechan que tienen vacaciones y que hacer el Camino a esta altura del año está menos concurrido. Otros, además de las vacaciones, tienen un gran componente espiritual para que la experiencia coincida con una de las semanas más grandes para la religión católica.

Desde Melilla, Tarragona, Barcelona, Talavera de la Reina, Sevilla, pasando por Irlanda, Costa Rica o Brasil, ya que el peregrino clásico y más fiel sigue siendo el extranjero. Desde todos estos lugares comienzan a llegar los primeros peregrinos de la temporada alta. Aunque, todo hay que decirlo, a Santiago siempre llegan caminantes, sea la época que sea. Hasta algunos terminan el año y empiezan otro dentro de esa experiencia.

En estos momentos se están entregando sobre dos mil compostelas al día, por lo que la cifra va cogiendo ya impulso de cara a la primavera y al pico de la temporada alta: el verano.

Han vivido las cuatro estaciones todas juntas

Si les preguntamos qué tal ha sido el tiempo que los ha acompañado se echan a reír. “Un mix”, dice un irlandés. "Una cosa indescriptible: cinco segundos de sol, luego a los cinco segundos viento fuerte, después de otros cinco segundos lluvia…”, cuenta una chica que acaba de llegar. Y añaden sus amigas: "Si hasta nos granizó".

Algunos iban más preparados para la lluvia, ya que se la esperaban, que para los dolores y heridas de los pies. "Y hablan de los pies, pero yo tengo las rodillas muertas de tantas cuestas", dice una catalana. Así que, en las mochilas, además de un buen chubasquero y ropas de agua, en esta época no pueden faltar tampoco las cremas y tiritas, claro.

La peregrina más pequeña

Hoy también ha llegado la peregrina más pequeña, que cumple precisamente a su llegada los diez meses. "Lo quería hacer yo sola, llegó ella y pues lo hice con ella", explica su madre. "En el camino no nos hemos encontrado a nadie más pequeño que ella", sigue, orgullosa de estar con su pequeña por fin en frente a la Catedral.

Como siempre: alegría al llegar

Dan igual ya las ampollas, lo que se hayan mojado o lo que duelan las rodillas. Al llegar a la Praza do Obradoiro, a los pies de la Catedral, no importa nada más. “Es una experiencia inolvidable”, cuentan todos. Muchos dicen que repetirán y la más sincera, andaluza, añade: “Cuando se me olvide el dolor de esta, repito”. De hecho, son varias las personas que indican que casi se retiran a medio camino, un poco por las inclemencias y otro poco por los dolores. También están, por cierto, los que siguen con promesas, como dos hermanas de Tarragona, que quieren repetirlo para que se añada al pack su otra hermana y revivir la experiencia juntas.

A estos peregrinos, muy pocos gallegos, les hace a la perfección uno de nuestros refranes más repetidos: "E, se chove, que chova!".

