Marcelo Cardona viajaba con su familia en el tren de Cercanías cuyos pasajeros fueron atropellados en la estación Playa de Castelldefels y vio toda la escena que acabó con un saldo de 12 muertos y 14 heridos.



Según contó en el programa Espejo Público, "el 95% de la gente que viajaba en el tren se bajó en esa estación", pues iban a celebrar la noche de San Juan en la playa. El convoy iba abarrotado.



Marcelo asegura que, una vez en el andén, "una oleada de personas" se echó a la vía para tratar de curzar la vía y llegar cuanto antes a la playa para celebrar la noche.



Muchos de ellos lograron esquivar el tren de alta velocidad procedente de Alicante, pero no todos. "El maquinista debió de ver una multitud de personas en la vía. Hizo sonar el claxon a unos cien metros, pero no pudo hacer nada", declaró este pasajero.



Marcelo asegura que él no vio la señalización del paso subterráneo, pero quiso insistir en que fue la propia euforia de la gente y sus ganas de llegar a la playa las que motivaron la oleada de personas que cruzaron la vía de forma imprudente y fueron arrolladas por el Alaris.