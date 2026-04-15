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Un hombre reconoce haber violado y dejado embarazada a su hijastra de 10 años en Baleares

Este miércoles ha reconocido los hechos y ha sido condenado a 13 años de cárcel.

El condenado, durante el juicio

El condenado, durante el juicioEuropa Press

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En 2024, un hombre abusó sexualmente de la hija de su pareja, una niña de diez años. Las agresiones dejaron a la menor embarazada e incluso llegó a estar ingresada en el Hospital Universitario de Son Espases (Palma de Mallorca) por fuertes dolores. Allí se le diagnosticó un embarazo molar que no llegó a término. Según los informes, la víctima presenta un trastorno de aprendizaje y un coeficiente intelectual límite.

Este miércoles, el acusado ha reconocido los hechos ante la Audiencia Provincial de Baleares y ha aceptado una pena de 13 años de prisión. Además de la pena de cárcel, el hombre deberá pagar una indemnización de 20.000 euros a la menor, que actualmente está bajo tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado sentencia después de que el acusado y las partes llegaran a un acuerdo antes de la celebración del juicio y de que el procesado se haya confesado autor de los hechos.

Condenan a un profesor

Hace menos de una semana, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 13 años de prisión contra un profesor de un colegio deMedina del Campo, en Valladolid, por delitos de abuso sexual cometidos contra un alumno de 10 años del que era tutor.

Con esta resolución, el alto tribunal desestima el recurso presentado por la defensa y respalda íntegramente las decisiones adoptadas por la Audiencia Provincial de Valladolid y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que habían elevado la pena hasta esa cifra.

Los hechos se remontan a 2020, cuando el docente aprovechó su condición de profesor y la relación de confianza que mantenía con el menor para llevar a cabo varias conductas de carácter sexual. La madre del niño fue quien detectó un comportamiento inadecuado del profesor hacia su hijo.

Tras revisar los mensajes que se intercambiaban se dio cuenta de que el docente quería empezar una relación con él. Meses después, el menor acabó confesando ante la pareja de su padre el acoso que estaba sufriendo, por lo que denunciaron los hechos. Las investigaciones permitieron localizar imágenes de contenido sexual del menor en el teléfono del profesor.

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