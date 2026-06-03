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Tiendas de campaña, paella, música y protestas: "Los docentes valencianos nos tenemos que hacer visibles"

Los profesores valencianos seguirán acampados en la plaza de la Virgen hasta que consigan mejoras laborales y un acuerdo con Educación.

Tiendas de campaña, paella, música y protestas: "Los docentes valencianos nos tenemos que hacer visibles para que nos escuchen"

Tiendas de campaña, paella, música y protestas: "Los docentes valencianos nos tenemos que hacer visibles para que nos escuchen"

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Isabel Goyanes
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Los profesores valencianos siguen adelante con la huelga indefinida por una educación pública y de calidad. A las manifestaciones y concentraciones llevadas a cabo durante cuatro semanas, se suma desde el lunes una acampada en la céntrica plaza de la Virgen. Los sindicatos lo tienen claro: “Es otra manera de visibilizar las protestas, necesitamos que la gente nos vea y nos entienda. Esta reivindicación no es solo por los profesores y profesoras, plantamos las tiendas de campaña en la calle como otra forma de protesta pensando en conseguir lo mejor para toda la comunidad educativa”.

Hoy en el centro de la plaza, junto a la puerta de los apóstoles de la catedral, se degusta una paella gigante de verduras pensada para muchos comensales, pero entre los actos previstos hay también un taller de yoga, un disc jockey poniendo música, juegos infantiles, concierto y cena de bocadillo por la noche para finalizar la jornada.

Los docentes de la acampada educativa invitan a las familias y a sus hijos a participar de las actividades que proponen en pleno corazón de la ciudad de Valencia. Es un punto de encuentro de muchos profesores pendientes de las negociaciones para lograr un acuerdo con la administración para poder poner fin a este importante conflicto laboral.

Continúa la búsqueda de un acuerdo

En la plaza de la Virgen trabajan desde temprano un grupo de operarios que montan un armazón metálico para elaborar el tapiz floral del Corpus.

Una fiesta que comienza el jueves y en la que habrá representaciones, rocas, danzas y procesión. Los docentes explican : “Vamos a intentar convivir todos y compartir espacio para no interferir demasiado en la celebración. Creemos que todo es compatible a pesar de tener las tiendas de campaña desplegadas. Respetamos la tradición”.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha declarado: “ Yo estoy para lo bueno y lo malo. Me voy a poner al frente para que esta fiesta centenaria se pueda celebrar en su 700 aniversario. Entiendo también a los docentes, así que iremos trabajando, hablando y negociando para lograr un consenso entre los manifestantes, el arzobispado y els Amics del Corpus. Aquí la que se ha puesto de perfil es la delegada del gobierno que no asume sus competencias”

Los docentes están abiertos a colaborar y dialogar, pero sin idea de levantar la acampada que para ellos es un símbolo. Así que mientras la Conselleria de Educación no responda a las peticiones de los profesores, seguirán ocupando este simbólico espacio público.

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