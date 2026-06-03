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Noticias de hoy, miércoles 3 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 3 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 3 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Buenas noticias después de una noche "muy estresante". El incendio en Los Garres sigue activo, pero está perimetrado.

El incendio en Los Garres, perimetrado

Sigue activo el nivel 2 de emergencia. Las llamas han seguido devastando hectáreas en las últimas horas. Un centenar de vecinos han tenido que ser desalojados. 170 efectivos de la UME se han incorporado esta noche a la extinción. En los primeros momentos, muchas casas y vecinos vieron las llamas muy, muy cerca.

¿Irá Feijóo a Waterloo?

"Vamos a hablar de cosas serias", es la respuesta de Feijóo a la exigencia de Junts. Le piden que vaya a Waterloo a reunirse con Puigdemont para pedir su apoyo a la moción de censura. Todo a la espera de que el sumario del 'caso Leire' vea la luz. El PSOE admite ahora que pagó 45.000 euros a Leire Díez.

El Consejo del Poder Judicial muestra su preocupación por las críticas a los jueces

El Consejo del Poder Judicial muestra su preocupación por las críticas a los jueces que investigan al Gobierno. Lo hace en un comunicado que varias asociaciones de jueces y fiscales consideran tibio. Creen que se ha quedado corto. Le exigen mayor contundencia.

Siguen las protestas de los docentes

Profesores en pie de guerra, pero con la música acompañándoles durante la noche. Continúa la acampada junto al palacio de la Generalitat. Cuarta semana de huelga y siguen sin acercar posturas entre las partes, en Cataluña han sacado los pupitres frente a la casa Batlló. Lo sindicatos amenazan con una huelga general de cara al inicio del próximo curso.

Vuelven a sonar las sirenas en el Golfo

Vuelven a sonar las sirenas en los países del Golfo. Bases de Estados Unidos en Kuwait y Bahrein han sufrido ataques de drones. Respuesta de Irán al bombardeo de un petrolero que intentaba llegar a las costas iraníes en el Estrecho de Ormuz. Trump insiste en que las negociaciones entre ambos países continúan.

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Camión accidentado

Mueren 5 policías forales al chocar contra un camión cisterna en la autopista AP-8 a su paso por Elgoibar

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Muere un bebé de 14 meses por quemaduras mientras la pareja de su madre lo bañaba en Sevilla

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Noticias de hoy, miércoles 3 de junio de 2026

Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia
Incendio Murcia

Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: "Este incendio nos ha tenido muy preocupados, temiendo por la vida de las personas"

Antena3 Noticias
Murcia

Sigue activo el incendio en Los Garres, Murcia: un centerar de desalojados, hectáreas quemadas y más de 200 militares de la UME

Durante toda la noche, militares y 70 medios de la UME han estado trabajando para apagar el incendio.

Atentado en el puente de Londres en 2017
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Efemérides de hoy 3 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 3 de junio?

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Polémica en un colegio de Madrid por una obra infantil sobre Palestina

Imágenes del grave incendio forestal desatado en Murcia

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Madrid facilitará la retirada de las arizónicas en los jardines por su alto riesgo de incendio

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