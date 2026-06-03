Buscan a Esther Dessire, una niña de 15 años desaparecida en Arroyo de la Encomienda, Valladolid

El pasado 30 de mayo, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Enmienda despareció Esther Dessire H. G. Se trata de una joven de 15 años, de 1,70 metros de altura, un peso de 55 kilogramos, ojos verdes, pelo de color castaño, liso y largo.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de España, ha activado una alerta oficial ante la desaparición de la menor de edad.

Las fuerzas de seguridad han difundido su imagen y datos biograficos con el fin de recabar la colaboración ciudadana ante la ausencia de noticias sobre su paradero.

Desde el Centro Nacional de Desaparecidos han ofrecido el teléfono 062 de la Guardia Civil y el 116000 de ANAR para conseguir información al respecto sobre el paradero de la menor de 15 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.