Condenan a un hombre de 27 años en Valladolid por agredir sexualmente a su pareja de 13

Un hombre de 27 años ha sido condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de forma continuada de su pareja sentimental, una menor de 13 años.

Abuso sexual continuado a su pareja de 13 años de edad

La Audiencia Provincial de Valladolid considera probado que el acusado, de nacionalidad venezolana, mantuvo una relación sentimental con la víctima, de la misma nacionalidad, teniendo relaciones sexuales con penetración en al menos dos ocasiones durante el verano de 2024.

En la sentencia se señala con fecha exacta los dos días en los que se produjeron las mencionadas relaciones sexuales con penetración, una de ellas en un lugar público no concretado.

El acusado sintió una "ignorancia deliberada" pese a conocer la edad

La sentencia se apoya en la credibilidad del testimonio de la menor y en pruebas objetivas determinantes: dos grabaciones de vídeo en las que se identifica a ambos y los informes biológicos del Instituto Nacional de Toxicología. Por otra parte, según recoge Europa Press en información del Gabinete de Prensa del TSJCL, el acusado se situó en una "ignorancia deliberada" aunque la víctima le informó de su edad el mismo día en el que se conocieron en un colegio de Valladolid.

Orden de alejamiento y seis años d elibertad vigilada

El condenado no podrá aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, del domicilio o del lugar de estudios de esta, y tampoco comunicarse con ella por cualquier medio en los próximos 14 años. También deberá cumplir seis años de libertad vigilada.

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