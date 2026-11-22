Un incendio declarado este domingo en un edificio de Manresa (Barcelona) ha dejado 41 personas heridas, una de ellas en estado grave y ocho menos graves. El fuego ya ha sido controlado por los Bombers de la Generalitat, que han inspeccionado todas las viviendas del inmueble.

El aviso se ha recibido a las 14:23 horas, cuando los servicios de emergencias han sido alertados de un incendio en un edificio de la calle Viladordis. Según fuentes de los bomberos citadas por EFE, las llamas se han originado en uno de los bajos y el humo se ha propagado rápidamente por todo el inmueble.

41 personas atendidas por el SEM

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 41 personas afectadas por el incendio, de las que 15 han tenido que ser trasladadas a centros sanitarios.

La persona herida de mayor gravedad ha sido ingresada en el hospital Althaia de Manresa, donde también han sido trasladados otros afectados en estado menos grave y leve.

El resto de los heridos han sido derivados a diferentes centros asistenciales, entre ellos el centro de atención primaria de Bages.

Unos 40 vecinos evacuados

Los Bombers de la Generalitat han movilizado seis dotaciones para extinguir el fuego y revisar el edificio, mientras que el SEM ha desplegado diez ambulancias para atender a los afectados.

Los equipos de emergencia han evacuado a una cuarentena de residentes y han comprobado el estado de todas las viviendas para garantizar la seguridad del inmueble tras el incendio.

Protecció Civil ha activado la prealerta del Procicat a raíz del suceso.