Detenido un hombre por el homicidio de un vecino tras una reyerta en un bar de Cebolla (Toledo)

La Guardia Civil ha arrestado a un varón de 38 años como presunto autor del homicidio de un vecino de Cebolla, ocurrido tras una pelea en un bar de la localidad. La víctima falleció durante su traslado al hospital a causa de las graves heridas sufridas.

María Cobas
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a una persona por el homicidio de un vecino de la localidad de Cebolla, en la provincia de Toledo. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 21 de diciembre tras una reyerta en un bar del municipio.

Según informan, durante la madrugada de ese día se produjo una primera pelea en el establecimiento, en la que estaba implicado el ahora detenido. Tras el altercado, el presunto agresor abandonó el lugar, pero regresó poco después portando un arma blanca de grandes dimensiones.

A su vuelta al bar, el hombre atacó a la víctima, a la que hirió de gravedad en el cuello. El herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, aunque falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el suceso, los agentes iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido y localizar al presunto autor. Finalmente, la Guardia Civil ha detenido a un varón de 38 años, con antecedentes penales por hechos violentos, como presunto responsable de homicidio.

La operación, denominada 'Torpedo-To', ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, en coordinación con el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Talavera de la Reina y el Laboratorio de Criminalística y dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina (Toledo).

Dos apuñalados en Madrid

Dos hombres han fallecido esta pasada Nochebuena tras sufrir agresiones con arma blanca. Las víctimas son un joven de 17 años y un hombre de 63.

Según ha informado el SUMMA 112, el primer suceso tuvo como víctima a un menor de edad que entró en parada cardiorrespiratoria tras ser apuñalado en el hemitórax izquierdo. Los hechos ocurrieron en la calle Lagartera, en el distrito de Puente de Vallecas.

El segundo fallecimiento se registró a las 5:40 horas en la calle Alonso Cano, en el distrito de Chamberí. El hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria y, pese a que los sanitarios del Samur-Protección Civil realizaron maniobras de reanimación durante 40 minutos, no fue posible salvarle la vida.

