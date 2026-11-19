HOMICIDIO
Un hombre mata a otro de 69 años en Alomartes (Granada) y se da a la fuga
La Guardia Civil investiga el homicidio y mantiene sospechas sobre un sobrino, pero todavía no hay nada confirmado.
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Este jueves un hombre de 69 años ha perdido la vida en Alomartes, pedanía de Íllora (Granada), a manos de otro varón que ha huido sin ser detenido, así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil y Emergencias 112.
El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso sobre las 13:40 horas de este jueves que alertaba de una agresión en la localidad granadina. La Guardia Civil y servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar del suceso, aunque los profesionales no han conseguido salvarle la vida al hombre, que ha fallecido como consecuencia de las agresiones sufridas.
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El Instituto Armado investiga ya el homicidio y mantiene sospechas sobre un sobrino, aunque todavía no se han confirmado autorías ni circunstancias concretas.
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