Este jueves un hombre de 69 años ha perdido la vida en Alomartes, pedanía de Íllora (Granada), a manos de otro varón que ha huido sin ser detenido, así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil y Emergencias 112.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso sobre las 13:40 horas de este jueves que alertaba de una agresión en la localidad granadina. La Guardia Civil y servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar del suceso, aunque los profesionales no han conseguido salvarle la vida al hombre, que ha fallecido como consecuencia de las agresiones sufridas.

El Instituto Armado investiga ya el homicidio y mantiene sospechas sobre un sobrino, aunque todavía no se han confirmado autorías ni circunstancias concretas.