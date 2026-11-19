Está claro que la Navidad cada vez se adelanta más y si preguntamos por la calle encontramos opiniones diversas. Hay quien no puede esperar y, en cambio, siempre destacan las voces que respetan y cumplen con la tradición, "hasta el 8 de diciembre en nuestra casa no ponemos ni el árbol ni el nacimiento", cuenta Margarita.

A la hora de preparar nuestras casas para la época más mágica y especial del año, sin duda, nunca puede faltar el árbol y el nacimiento. Pero, existe un abanico de elementos decorativos para cada rincón de nuestro hogar como las coronas, las guirnaldas, las figuras navideñas como los cascanueces o las cajas de música. "Todo depende del estilo y del tamaño de la casa", remarca Nuria.

Si para este año estamos pensando en renovar la decoración, la responsable de Atelier Home Valencia, Nuria Segura, especializada en adornos de Navidad detalla que, para el árbol, "los lazos de tela son la estrella este año y muy decorativos".

"Nosotros empezamos muy pronto la campaña de Navidad en la tienda, cada vez la gente quiere comprar antes para decorar las casas", explica. "Te sorprendería la cantidad de gente que es amante de la Navidad y, por ello, intentamos contribuir a ello", añade Nuria.

Nuria desgrana que la apuesta segura siempre es el estilo clásico con colores como el dorado, el rojo o el verde. "La Navidad es clásica pero, cada año, van saliendo novedades. Por ejemplo, este árbol tiene bolas de cristal, pero también de tela. Cuenta con ramajes en dorado que hacen que, el árbol, se vea más lleno y decorado, es como nuestra tendencia siempre, el árbol recargado", explica la responsable de Atelier Home Valencia.

Pero si queremos cambiar los adornos y personalizarlos más, existen talleres específicos para ello. Es el caso del taller que realiza Zaïra Zahonero "para darle un toque personal a la Navidad".

Zaïra es la fundadora de Ritual Ceramics en Valencia y, cada año, organiza talleres como este "para pasar un rato diferente en familia y con amigos y, además, diseñar tus propias figuras navideñas", nos cuenta. Y así otra opción para renovar las figuras navideñas.

Un taller que consiste en hacer una plancha de gres, dando forma a nuestros adornos navideños, "podemos usar cortadores o hay clientes más atrevidos que se animan a dar su propia forma personalizada", añade.

Unas figuras que, a continuación, se decoran con colores cerámicos: "Los secaremos, les aplicaremos un esmalte concreto para que consigan ese efecto brillo final y los pondremos al horno. El proceso es largo, pero al final merece la pena", concluye Zaïra.

Sin duda una forma diferente, y más divertida, para personalizar la decoración navideña en cada uno de nuestros hogares.