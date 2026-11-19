Han pasado diez meses de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Ese es el tiempo que llevan luchando las familias de las víctimas. Alberto García, el padre de Raquel García, pasajera embarazada que sufrió el accidente de Adamuz, escribe una carta abierta en la que se dirige directamente a Pedro Sánchez y Feijóo. Reclama a todos los partidos que firmen un pacto de Estado para hacer mejoras en las infraestructuras y garantizar la seguridad en los trenes.

El contenido de la carta abierta

En esa carta, se dirige así al presidente y a Feijóo: "Al actual presidente y al candidato, vengan conmigo a ver a mi hija R. sin cámaras, sin prensa, sin testigos... Mírenla a la cara, directamente". Su hija sigue gravemente herida y les invita a pasar solamente "¡Cinco minutos! Está en Madrid, no tienen que hacer desplazamiento".

Alberto García ha vivido la tragedia de Urda como algo doblemente duro. Su hija, Raquel García, fue una de las pasajeras de los trenes de Adamuz, la joven estaba embarazada, entró en coma y hoy aún sigue luchando por su vida.

En nombre de la Asociación de víctimas de Adamuz, ha escrito ese texto al futuro presidente del Gobierno para trasladar la iniciativa del colectivo que no representa a ningún partido político. Mario Sámper, presidente de la Asociación de víctimas de Adamuz, también ha incidido en la misma propuesta: "Finalizar en lo que sería un Pacto de Estado para ayuda a las víctimas".

La mala planificación, la falta de prevención, de mantenimiento y de seguridad es lo que pide que se subsane Alberto, y es, precisamente, lo que llevan meses demandando las familias de las víctimas de Adamuz que, ahora, se suman al dolor y apoyo de las familias de las víctimas de Urda.

La vía de Urda

Hoy se cumplen 22 días de la tragedia de Urda y todavía hay 21 pacientes ingresados, 16 en hospitales de la Comunidad de Madrid y 5 en hospitales de Castilla-La Mancha. Además, hay 2 heridos que han tenido que ser desplazados al hospital de parapléjicos de Toledo.

También hoy, la jueza que investiga el accidente ha autorizado a Adif a reconstruir la vía en la zona del siniestro. Pone dos requisitos, el de detallar cada uno de los elementos que hayan resultado dañados y explicar correctamente cada pieza que haya modificado, reparado o sustituido.