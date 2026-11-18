Matan a tiros a un hombre que paseaba por una calle de Badajoz. La víctima caminaba acompañado de una mujer por la calle San Nicolás López de Velasco, en el centro de Badajoz, cuando entre tres y cuatro disparos acabaron con su vida.

De la víctima se sabe que es un varón de 69 años y de los autores de los disparos se sabe que eran dos personas, y que habrían realizado las detonaciones desde una moto. Según los testigos, los presuntos autores han huido en dirección prohibida justo antes de llegar la Policía Nacional. Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica están trabajando en la investigación.

Miembros de la Asociación de Belenistas de Badajoz, que tienen un local próximo al lugar del tiroteo, han comentado que han salido a la calle al escuchar los disparos y que han visto a la acompañante del hombre gritando.