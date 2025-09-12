Muere un hombre de 59 años atropellado por un conductor drogado que se dio a la fuga en Gijón

En la madrugada de este viernes en la entrada sur de la capital asturiana, Gijón, ha sucedido un trágico incidente que se ha cobrado la vida de una persona. Eran las 05:40 horas cuando en la carretera GC-81 a la altura del kilómetro 2.1, un hombre ha sido atropellado por un turismo al conductor de este no detenerse.

La víctima, de 59 años, es un vecino de San Martín del Rey Aurelio, que caminaba por un tramo prohibido para peatones, sin prendas reflectantes que advirtieran de su presencia en mitad de la oscuridad. Tras el atropello su cuerpo ha quedado sobre el carril derecho, mientras que el coche que lo embistió se dio a la fuga.

Al lugar acudió rápidamente la Guardia Civil de Tráfico, quienes hallaron el cadáver en la calzada. Sin embargo, encontraron la matricula delantera del coche que se desprendió en el impacto y quedó sobre el asfalto. Fue precisamente esa pieza lo que permitió saber más sobre el sospechoso.

Rápidamente las autoridades activaron un amplio dispositivo de búsqueda. La Guardia Civil inspeccionaban la zona mientras que la Policía Local de Gijón rastreaba posibles puntos de huida. El coche fue encontrado un polígono, en Mora Garay, donde apareció el dañado y solamente con la matricula trasera.

Finalmente, a pocos metros de distancia, en el camino del Cortijo, detuvieron al conductor, que fue trasladado a dependencias policiales y sometido a las pruebas de alcohol y drogas: dio negativo en alcohol, pero positivo en sustancias estupefacientes.

Carretera cortada

Mientras todo esto sucedió en el lugar del accidente el tráfico permaneció cortado durante unas cuatro horas, el tiempo que necesitaron para practicar el levantamiento del cadáver y elaborar el informe sobre lo ocurrido. Cada detalle fue recogido por el Equipo de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de la Guardia Civil, quien se encargó de remitir las diligencias al Juzgado de Guardia de Gijón.

Ahora, el conductor tendrá que responder a dos delitos graves, uno por omisión del deber de socorro y otro por conducción imprudente que terminó con el fallecimiento de un hombre.

