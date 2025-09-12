Una mujer y su pareja, detenidos tras encontrar muerto a un feto en un congelador

La Guardia Civil ha detenido a una mujer, madre de cuatro hijos menores, y a su pareja sentimental tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un feto en una vivienda de Alberche del Caudillo, en la provincia de Toledo. El descubrimiento se produjo el pasado martes, y según han informado este viernes fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, el juez ha decretado el secreto de las actuaciones.

En un primer momento la investigación se centró únicamente en la madre, pero finalmente también ha sido arrestada junto a su actual pareja. Fue la abuela materna de los niños quien dio la voz de alarma, al ponerse en contacto con los servicios sociales para informar de lo ocurrido. Posteriormente, los servicios sociales alertaron a la Guardia Civil, que se desplazó hasta la vivienda.

Según ha explicado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, el feto fue hallado dentro de un congelador. "Es un caso muy delicado, del que fuimos conocedores ayer (el martes) por la tarde. Nos quedamos muy impactados. Conocimos que se había hallado el feto en el hogar dentro de un congelador y ahora estamos a disposición de lo que nos marque el juez para poder seguir trabajando", señaló este miércoles en declaraciones a los medios.

La consejera añadió que la familia estaba ya bajo intervención de los servicios sociales. "Se estaba esperando a que ese bebé naciera para poder actuar de forma inmediata. Pero las circunstancias se han dado de otra manera. No ha acudido a un centro sanitario que es donde podríamos detectar el nacimiento del bebé y, por tanto, el desenlace ha sido el que ha sido", precisó.

Las adicciones de la madre

La madre se encuentra en una situación de riesgo debido a sus adicciones, motivo por el cual ya estaba recibiendo seguimiento y atención por parte de las autoridades sociales. La consejera portavoz, Esther Padilla, explicó que la mujer tiene cuatro hijos de distintos padres. Tres de ellos se encuentran bajo medidas de protección y residen con sus familias paternas, mientras que el más pequeño está bajo la tutela de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en proceso de adopción.

"Los otros tres residen con sus respectivas familias paternas, aunque los Servicios Sociales mantienen un seguimiento constante de su situación. El contacto habitual con la familia se realiza a través de la abuela materna, que fue quien comunicó lo sucedido con el feto a los Servicios Sociales, que dieron parte a la Guardia Civil", detalló Padilla en rueda de prensa.

Este trágico suceso ha generado una gran conmoción en el municipio toledano y ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y judiciales en casos de vulnerabilidad familiar y riesgo para los menores.

