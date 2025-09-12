Ed Sheeran anuncia su álbum póstumo: "Solo saldrá después de mi muerte"

Es una de las personas más influyentes del mundo, según la revista Time, y uno de los artistas más influyentes de la música internacional actual. La carrera de Ed Sheeran está marcada por un estilo que combina pop, folk y R&B, pero sin duda, destaca por la calidez de unas letras íntimas y sensibles capaces de emocionar a sus millones de fans. Ahora, a sus 34 años, ha sorprendido al revelar en una entrevista que ya tiene preparado su álbum póstumo. Sí, como lo oyes. Solo verá la luz tras su muerte y ya ha dejado por escrito en su testamento todos los pasos a seguir para su publicación.

"A mis fans le parecerá súper interesante"

"A mucha gente no le gustará eso pero a mis fans le parecerá súper interesante. Solo saldrá después de mi muerte", le contaba Sheeran al presentador. “Sería como… imagínate que, cuando Paul McCartney fallezca, hubiera un álbum suyo con una canción de cuando tenía 16 años, otra de cuando tenía 20, otra de cuando tenía 30… sería increíble tener ese registro vital en un solo disco.” Un trabajo que quiere ir construyendo lentamente para que se convierta en el álbum perfecto para toda su vida.

Todos los detalles de "Eject"

Su álbum póstumo se llamará "Eject" y será concebido como un testamento musical con canciones escritas a lo largo de toda su vida. La idea del británico es hacer un disco con todos los temas desde que tenía 18 años hasta el día de su fallecimiento. Cherry Seaborn, la mujer de Ed Sheeran y madre de sus dos hijas, será la encargada de elegir las 10 mejores canciones que incluirá el álbum. Aunque el cantautor pelirrojo asegura que le irá soltando pistas a lo largo de la vida "me gusta esta, me gusta esta, me gusta esta".

"Todavía nos molesta desde la tumba"

Ed Sheeran es ganador de varios Grammy, entre ellos Canción del Año por "Thinking Out Loud" y Mejor Interpretación Pop Solista por "Shape of You". Además, suma miles de millones de reproducciones en plataformas, solo "Shape of You" supera los 4.400 millones en Spotify. El cantante es consciente de que, con este legado musical post mortem, se seguirá hablando de él. "Sí… cuando salga, la gente dirá: Ed todavía nos está molestando desde la tumba", comenta entre risas.

La mortalidad de una superestrella

Es complejo hablar de la muerte de uno mismo delante de los medios de comunicación. Más si eres una superestrella pop a nivel global como Ed Sheeran. Lo cierto es que la revelación del artista ha estado marcada por esa característica personalidad del británico: su humildad, cercanía y simpatía, pero sobre todo, su sentido del humor y naturalidad. Rasgos siempre presentes en sus entrevistas, actuaciones y letras que seguro también estarán en "Eject". La última gran obra musical que Ed Sheeran dará al mundo, llevando la mortalidad de una superestrella a la eternidad.

