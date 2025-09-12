Un grupo de turistas se graba saltando sobre la fuente de San Juan de Dios, en Cádiz

La broma les podría haber salido muy cara si alguno hubiera sufrido una mala caída, pero también si producen algún daño material. Lo que comenzó como un reto entre amigos puede terminar en una sanción, nada graciosa, de hasta 600 euros. Desde el Ayuntamiento de Cádiz informan que se están investigando los hechos para determinar si hay posibles infracciones.

Un grupo de jóvenes de Canarias, de visita en la capital gaditana, decidió cruzar la fuente de San Juan de Dios saltando los surtidores de agua como si éstos fueran peldaños. A los boomers y milenials nos recordaría a la prueba las zumburguesas de Humor Amarillo.

La escena, grabada por uno de ellos y difundida en redes sociales, provocó risas entre algunos usuarios, pero también indignación entre gaditanos que reprocharon la falta de respeto hacia un espacio público tan emblemático. "Que por qué los gaditanos están hartos del turismo", les reprocha una valoración. Sin embargo, la mayoría de los comentarios son positivos, incluso alguno da pistas de un posible efecto llamada: "Dónde queda esto tío para ir a probar con mis amigos", señala otro usuario.

Una sanción de hasta 600 euros

Por suerte, la improvisada prueba no ocasionó lesiones a ninguno de los protagonistas. Pero este uso del mobiliario urbano podría ser considerado una infracción, y así lo investiga el consistorio gaditano. Según la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015) de aplicación estatal, recoge en su artículo 37.13 como infracción leve: "Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal". Esta norma faculta a los agentes municipales y cuerpos de seguridad a imponer sanciones que oscilan entre los 100 y los 600 euros. A esa cuantía habría que sumarle el coste de la reparación.

La fuente de San Juan de Dios, situada frente al Ayuntamiento, suele ser protegida durante celebraciones multitudinarias como el Carnaval o la Semana Santa para evitar percances o acciones como la que ha protagonizado este grupo de jóvenes canarios.

