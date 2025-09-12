Se bañan en la fuente de su aldea en Ourense por la falta de agua: “Estamos pensando en marcharnos”

“El agua solo llega a las viviendas durante 20 minutos al día, y cada cinco días”, lo que obliga a los vecinos a buscar alternativas. Nos lo cuenta Sergio Blasi.

Sergio y su mujer, Matilde, compraron su casa en marzo en Becoña de Abaixo, en Boborás, con la ilusión de ofrecer a su hija de 20 años la experiencia de vivir el rural. Desde el 22 de junio, el único suministro de agua en la aldea, un depósito vecinal que abastece a unas 15 casas, ha estado prácticamente vacío debido a la sequía de los manantiales. “Nadie nos había hablado de este problema”, apuntan.

“Nos bañamos en la fuente todos los días, ya que no tenemos agua en casa”, comenta Blasi, quien cada jornada tiene que recorrer 300 metros hasta la fuente del pueblo para poder ducharse. Para él, esta situación ha sido un golpe durísimo: “Pensábamos que íbamos a encontrar tranquilidad aquí, pero nos hemos sentido engañados”.

Este problema se repite cada verano desde hace siete años, y los vecinos se ven obligados a recurrir a fuentes externas para poder cumplir con las necesidades básicas de higiene y consumo. “No podemos vivir así en pleno 2025. Esto se está convirtiendo en un problema de salud pública”, asegura Blasi, que teme por el bienestar de su familia.

Viven sin agua y temen incendios

Además de la escasez de agua, Blasi y su pareja temen la llegada de incendios. “Si llega un fuego, arde todo”, añade, señalando la falta de recursos para afrontar cualquier emergencia. Los vecinos prefieren mantener el suministro gratuito, sin sumarse a la red del concello, ya que esta implicaría pagar por el servicio.

“Nos ofrecieron el agua de la aldea vecina, Becoña de Arriba, pero por las rivalidades entre aldeas no nos la ceden. Ellos tienen agua de sobra, mientras nosotros estamos aquí sin nada”, se queja Sergio.

Cansado de la inacción, Blasi ha planteado la opción de denunciar el caso ante el Seprona, ya que considera que el depósito no está registrado correctamente y no cumple con la normativa sanitaria. “Si no se soluciona, no me quedará más remedio que tomar medidas legales”, concluye Blasi, quien está considerando abandonar su hogar si la situación no mejora.

