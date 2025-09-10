Un hombre sin carnet es detenido tras robar un coche, huir de la Policía, estrellarlo contra una farola y dar positivo en drogas

Un hombre ha sido detenido este fin de semana tras huir de la Policía en la localidad de Salinas, Asturias. Circulaba sin carnet de conducir, se estrelló con una farola y dio positivo en drogas. Según ha comunicado la Policía de Avilés, el suceso tuvo lugar este domingo poco antes de las 10:30 horas y el detenido tiene antecedentes. Es vecino de Avilés de 40 años y pudo acreditarse que el vehículo conducido había sido robado en Mieres.

El hombre fue detectado circulando por las vías principales de La Carriona a una velocidad muy superior a la permitida. Entonces, la Policía localizó su presencia, emprendiendo la huida con dirección a Castrillón. Le siguieron y el hombre chocó con una farola en una glorieta de acceso, en Salinas. Allí fue arrestado. En las diligencias practicadas con el detenido se pudo constatar igualmente que no disponía de permiso de conducir, pues no lo había obtenido nunca. En las pruebas de detección que se llevaron a cabo, se obtuvo un resultado positivo a la salival indiciaria de detección de drogas.

Abatido en Valencia

El pasado 18 de agosto, dos policías abatieron a tiros a un hombre de 46 años de edad. Este intentó agredirles con un cuchillo en el interior de un edificio de la ciudad de Valencia. Los agentes se vieron obligados a disparar en defensa propia al ser atacados en un pequeño espacio en un rellano. Los hechos ocurrieron en un edificio de cinco alturas en la calle GodofredoRos, en el barrio de Russafa. Hasta ese edificio llegaron los agentes al recibir el aviso de que, en el interior, se estaba desarrollando una violenta discusión entre dos vecinos. El ciudadano chino recibió a los agentes con un cuchillo y se dispuso a atacarlos. En consecuencia, los policías se vieron obligados a disparar en defensa propia.

Y en Cataluña, la policía ha llevado a cabo una importante operación contra el crimen organizado. En total, han participado más de 400 agentes de los Mossos d'Esquadra, especialmente de las unidades de investigación de Barcelona y Girona, junto con la colaboración de Vigilancia Aduanera. En Rubí (Barcelona), los agentes registraron un chalet durante más de 4 horas. Tras la incautación de 600 plantas de marihuana y cocaína detuvieron a tres personas.

