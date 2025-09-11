Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ASESINATO Y SECUESTRO

La hermana de Juan, el hombre asesinado en Prado Negro: "¡Lo que le ha hecho a mi hermano! ¡Madre mía!"

Los vecinos de Prado Negro, en Huétor Santillán, Granada, han reaccionado al trágico suceso que se dio en la madrugada de este jueves 11 de septiembre.

Detención del agresor

"¡Ay, lo que le ha hecho a mi hermano! ¡Madre mía!" | Antena3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Los vecinos de Prado Negro, en Huétor Santillán, Granada, no asimilan todavía el terrible suceso que se ha dado entre la tarde de este miércoles y la madrugada de este jueves.

La hermana de Juan ha gritado "¡Ay, lo que le ha hecho a mi hermano!", y otros vecinos han reaccionado, impactados, de diferentes maneras: "Yo no sabía que tenía armas ni que podía llegar a ese punto... Desesperados. Esperando a que la soltaran, a la mujer".

Otro vecino declaró que "los que peor lo pasaron, fue la familia". "Que se haga justicia", añadió este local. "El pueblo está consternado" añade otra vecina, y algunas reacciones de incredulidad :"Fue capaz de matar a una persona, tenía a otra retenida...".

Pedro Fernández, Delegado del Gobierno de Andalucía, también se expresó ante este suceso a los medios: "Decide ya salir voluntariamente y es detenido por parte de la Guardia Civil en la situación en la que se encuentra en este momento". En Prado Negro se han declarado 3 días de luto.

Las autoridades han logrado detener al hombre que mató a Juan.

Todo comenzaba ayer a las 15:00 horas, cuando se notificó la muerte de Juan, de 67 años. El presunto agresor se montó en su vehículo y esperó la llegada del coche de este matrimonio vecino con quienes, según los habitantes, mantenía alguna pequeña disputa. Al verlos llegar, los embistió rápidamente. A Juan le disparó con un arma dentro del vehículo, y a la esposa de la víctima la llevó consigo por la fuerza hacia su finca. Allí, amenazó con abrir fuego contra ella o contra él mismo ante cualquier movimiento.

Hasta allí se desplazó un amplio dispositivo de la Guardia Civil y efectivos sanitarios con una ambulancia e incluso un helicóptero, para evitar una mayor tragedia e intentar negociar la liberación de la rehén con el presunto asesino.

12 horas retenida

Una serie de negociadores especializados comenzó a comunicarse con él, que, tras mantener la comunicación, decidió liberal a la rehén 12 horas después de su secuestro. Finalmente, la Policía logró entrar en la vivienda y detuvieron al hombre. Se le investiga por la presunta comisión de los delitos de asesinato con arma de fuego y detención ilegal. Además, el hombre tenía licencia de armas, según la Guardia Civil, que mantiene la hipótesis de disputas vecinales como motivo del crimen.

La mujer, que ya se encuentra alejada, no ha sufrido ningún tipo de daño fisco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Un pavoroso incendio urbano en Benalmádena obliga al desalojo de varias viviendas y a cortar el cercanías

Incendio en Benalmádena

Publicidad

Sociedad

Detienen al hombre que mató a su vecino y secuestro a su mujer en Granada

La hermana de Juan, el hombre asesinado en Prado Negro: "¡Lo que le ha hecho a mi hermano! ¡Madre mía!"

Colisión del metro y un autobús en el PTS de Granada

Nueve heridos en un accidente entre el autobús y el metro de Granada

Pulso de los vecinos de O Grove al Concello por el tráfico pesado

Pulso de los vecinos de O Grove al Concello por el tráfico pesado: “Cuando pasa un vehículo grande tiembla todo”

Barracones para dar clase en Alfafar
DANA

Familias de Alfafar afectadas por la DANA no quieren llevar a sus hijos a clase en barracones: "Agujeros y olor a silicona"

Policía Local de Sevilla salva la vida de un bebé
SEVILLA

Un policía Local de Sevilla salva la vida a un bebé de 7 días tras una angustiosa carrera al hospital: "Estaba ahogándose"

Cerrado el Parque de María Luisa, en Sevilla
Gripe Aviar

Sevilla cierra el parque de María Luisa tras la aparición de aves muertas

El cierre del Parque de María Luisa se suma a otras clausuras preventivas en Sevilla, mientras en Córdoba se investiga la aparición de una veintena de aves muertas.

¿Es machista el mundo de los videojuegos?
Machismo videojuegos

La cultura 'brother' y el machismo en el mundo 'gamer': "Las emociones no se diluyen en el ciberespacio"

¿Hay machismo en el mundo gamer? Lo analizamos con la experta en desarrollo de videojuegos con perspectiva de género, Nira Santana.

Sus dueños están dispuesto a pagar un rescate por la perra

Colocan una valla publicitaria en Alhaurín de la Torre para encontrar a su chihuahua desaparecida: "Ayúdame a regresar a mi casa"

La nueva campaña antitabaco de Sanidad

"Con todas las cosas que puedes hacer con la boca, ¿vas a usarla para vapear?", la nueva campaña antitabaco de Sanidad

El acto de entrega de el cheque de la Policía Nacional

Récord de solidaridad: la Policía Nacional entrega a la ACEM los más de 31.000 euros recaudados en la Ruta 091 de Santiago

Publicidad