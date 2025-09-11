La hermana de Juan, el hombre asesinado en Prado Negro: "¡Lo que le ha hecho a mi hermano! ¡Madre mía!"

Los vecinos de Prado Negro, en Huétor Santillán, Granada, no asimilan todavía el terrible suceso que se ha dado entre la tarde de este miércoles y la madrugada de este jueves.

La hermana de Juan ha gritado "¡Ay, lo que le ha hecho a mi hermano!", y otros vecinos han reaccionado, impactados, de diferentes maneras: "Yo no sabía que tenía armas ni que podía llegar a ese punto... Desesperados. Esperando a que la soltaran, a la mujer".

Otro vecino declaró que "los que peor lo pasaron, fue la familia". "Que se haga justicia", añadió este local. "El pueblo está consternado" añade otra vecina, y algunas reacciones de incredulidad :"Fue capaz de matar a una persona, tenía a otra retenida...".

Pedro Fernández, Delegado del Gobierno de Andalucía, también se expresó ante este suceso a los medios: "Decide ya salir voluntariamente y es detenido por parte de la Guardia Civil en la situación en la que se encuentra en este momento". En Prado Negro se han declarado 3 días de luto.

Las autoridades han logrado detener al hombre que mató a Juan.

Todo comenzaba ayer a las 15:00 horas, cuando se notificó la muerte de Juan, de 67 años. El presunto agresor se montó en su vehículo y esperó la llegada del coche de este matrimonio vecino con quienes, según los habitantes, mantenía alguna pequeña disputa. Al verlos llegar, los embistió rápidamente. A Juan le disparó con un arma dentro del vehículo, y a la esposa de la víctima la llevó consigo por la fuerza hacia su finca. Allí, amenazó con abrir fuego contra ella o contra él mismo ante cualquier movimiento.

Hasta allí se desplazó un amplio dispositivo de la Guardia Civil y efectivos sanitarios con una ambulancia e incluso un helicóptero, para evitar una mayor tragedia e intentar negociar la liberación de la rehén con el presunto asesino.

12 horas retenida

Una serie de negociadores especializados comenzó a comunicarse con él, que, tras mantener la comunicación, decidió liberal a la rehén 12 horas después de su secuestro. Finalmente, la Policía logró entrar en la vivienda y detuvieron al hombre. Se le investiga por la presunta comisión de los delitos de asesinato con arma de fuego y detención ilegal. Además, el hombre tenía licencia de armas, según la Guardia Civil, que mantiene la hipótesis de disputas vecinales como motivo del crimen.

La mujer, que ya se encuentra alejada, no ha sufrido ningún tipo de daño fisco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.