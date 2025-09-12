Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigan el hallazgo de un cadáver en un pozo de Tenerife

La Policía Nacional ha iniciado una investigación tras encontrar un cadáver en el fondo de un pozo abandonado situado en la zona de Valle de Guerra, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

Imagen de archivo de un pozo

Imagen de archivo de un pozoPixabay

Ibán Padrón
Publicado:

El descubrimiento se produjo durante las operaciones de búsqueda de un joven desaparecido desde hace dos días, cuya ausencia fue denunciada recientemente en la localidad de Tejina.

Fuentes policiales señalaron que el cuerpo sin vida fue localizado gracias a una cámara introducida en el pozo, a unos 125 metros de profundidad. Posteriormente, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife se encargaron del complicado rescate del cadáver, que tuvo lugar pasado el mediodía del jueves.

El pozo, sin actividad desde hace años, está ubicado en las inmediaciones del barrio de La Barranquera. La zona había sido el centro de las labores de rastreo por parte de los servicios de emergencia ante la denuncia de desaparición.

Aunque las tareas de identificación del cadáver ya han comenzado, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer tanto la identidad como las causas de este fallecimiento. Los agentes continúan pendientes de la confirmación oficial y de los resultados que arroje la investigación en curso.

