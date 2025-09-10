Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Buscan a dos atracadores armados tras robar más de 200.000 euros en un banco de Valencia y darse a la fuga

Los agentes tratan de dar con el paradero de los atracadores, que llevaban las caras cubiertas y portaban armas de fuego.

Imagen de archivo de una pareja de agentes junto a un coche de la Polic&iacute;a Nacional.

Imagen de archivo de una pareja de agentes junto a un coche de la Policía Nacional.Europa Press

Juan Muñoz
Publicado:

La Policía busca a dos atracadoresarmados que robaron más de 200.000 euros en una sucursal bancaria de Valencia antes de darse a la fuga con el botín.

Los ladrones, que portaban armas de fuego y llevaban el rostro tapado, habrían amenazado a la empleada de la oficina bancaria antes de hacerse con el dinero.

El atraco se produjo sobre las ocho de la mañana de este martes en una sucursal bancaria ubicada en la calle Beato Nicolás Factor de València.

Los agentes, que estiman que habrían robado más de 200.000 euros, ya han abierto una investigación para tratar de dar con su paradero y detener a los autores del robo.

