Brote de tuberculosis con 10 contagios en un instituto okupado de Badalona

Alarma en Badalona por un brote de tuberculosis detectado en un antiguo instituto okupado en Badalona. Allí viven más de 400 inmigrantes ilegales y hasta el momento se han registrado 10 casos.

El subdirector de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública de la Generalitat, Jacobo Mendioroz, asegura que la situación de esta decena de contagiados está “bajo control”, pero pide prudencia porque los síntomas de la tuberculosis se pueden manifestar “meses o años” tras la infección.

“No hay una alerta sanitaria ni riesgo para la población”, ha remarcado Mendioroz. El primer contagio se detectó en noviembre de 2023 en el antiguo instituto B-9 de Badalona (Barcelona), que se encuentra okupado desde hace varios años por una población itinerante de entre 150 y 200 personas.

El responsable del Departament de Salut ha explicado a los medios de comunicación que se hicieron cribajes, así como charlas informativas, a una sesentena de personas que podrían haber sido contactos estrechos de los 10 casos positivos.

Los vecinos no corren riesgo porque los casos ya no son contagiosos

La crítica del Ayuntamiento de Badalona viene por la “irresponsabilidad” de Salut, como ha calificado su alcalde, al no informar al consistorio ni al Hospital Municipal de Badalona de estos contagios, que se han producido en un edificio municipal ocupado desde 2023. Jacobo Mendioroz ha defendido la actuación de su departamento asegurando que el protocolo señala que esta comunicación se tiene que dar en situaciones que representen un peligro para la salud pública.

El alcalde popular Xavier García Albiol, ha asegurado que, al no ser los casos contagiosos, el desalojo del espacio seguirá su proceso, que lleva en marcha desde septiembre de 2023. "El Ayuntamiento de Badalona hace dos años que está atrapado en procedimientos judiciales para recuperar este edificio municipal, procedimientos que la actual legislación ralentiza y eterniza", afirmaba el edil el pasado 28 de agosto, cuando un joven murió en ese mismo edificio okupado tras ser apuñalado durante una pelea.

La Generalitat ha insistido que los vecinos de Badalona “no tienen que tomar ninguna medida de prevención” porque la transmisión se produce después de un contagio de varias horas en un espacio cerrado.

