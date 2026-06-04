El histórico violador del ascensor, arrestado en Granada por reincidir cuando estaba de permiso

La Policía Nacional ha detenido de nuevo en Granada a Rafael Manzano Salinas, de 55 años, acusado de haber cometido varias agresiones sexuales y robos con violencia durante los últimos meses mientras disfrutaba de permisos penitenciarios vinculados al régimen de tercer grado. En el momento de la detención no negó los hechos. El arrestado, que ya fue condenado hace más de dos décadas por una larga serie de delitos similares, ha sido puesto a disposición judicial tras una investigación desarrollada por los agentes especializados en este tipo de delitos.

Según la información facilitada por la Policía, el sospechoso habría actuado siguiendo un patrón que los investigadores consideran prácticamente idéntico al que utilizó en el pasado. Las víctimas eran mujeres jóvenes que regresaban solas a sus domicilios durante la noche o la madrugada. El presunto agresor las seguía hasta el portal de sus edificios y aprovechaba el acceso a zonas comunes, como escaleras o ascensores, para abordarlas.

La investigación se inició tras registrarse varios incidentes ocurridos en distintos puntos de la capital granadina durante los dos últimos meses. El primero tuvo lugar a comienzos de abril, cuando una joven de 20 años denunció haber sido asaltada en el portal de su vivienda. La víctima logró frustrar el robo gracias a sus gritos de auxilio, que provocaron la huida del sospechoso antes de que pudiera consumar el delito.

Semanas después se produjo un segundo episodio con características similares. En esta ocasión, una mujer de 21 años fue interceptada en el interior de un edificio residencial durante la madrugada. El atacante la habría inmovilizado y amenazado para apoderarse de dinero en efectivo. La aparición de ruidos procedentes de otras viviendas hizo que abandonara precipitadamente el lugar.

El caso más grave investigado por los agentes se registró a finales de mayo. Una joven de 22 años denunció haber sido víctima de una agresión sexual tras ser sorprendida por el sospechoso en el ascensor de su edificio. De acuerdo con la investigación policial, el hombre la intimidó con un objeto punzante y, tras amenazarla, cometió presuntamente la agresión antes de huir.

Los investigadores lograron identificar al presunto autor gracias al análisis de testimonios, grabaciones y otros indicios recopilados durante las pesquisas. La detención se produjo pocos días después de los últimos hechos denunciados.

Un historial marcado por delitos similares

La trayectoria delictiva del arrestado ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores. Según los datos policiales, el hombre ingresó en prisión por primera vez a comienzos de la década de los noventa y acumuló posteriormente numerosas condenas por delitos violentos y de carácter sexual.

Especialmente relevante fue la sentencia dictada en 2002, cuando fue condenado por decenas de agresiones sexuales y robos cometidos durante permisos penitenciarios anteriores. Aquella resolución judicial le impuso una pena superior a los cien años de prisión, además de importantes indemnizaciones para las víctimas.

Pese a ello, el hombre había accedido nuevamente al régimen de tercer grado hace aproximadamente dos años. La Policía sostiene que habría aprovechado algunas de sus salidas autorizadas para volver a actuar siguiendo el mismo modus operandi que marcó su historial criminal.

Tras pasar a disposición judicial, será ahora la autoridad competente la que determine las medidas cautelares que se adoptan contra el detenido mientras continúa la instrucción del caso. Los investigadores destacan que la rapidez de la actuación policial ha permitido frenar una presunta escalada delictiva y ha evitado que haya nuevas víctimas.

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