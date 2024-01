El historial de delitos del asesino confeso de Morata de Tajuña: ¿Se pudo evitar el crimen?

El asesino confeso de los tres hermanos de Morata de Tajuña ya ha pasado a disposición judicial. Cada vez se conocen más datos de él: le llaman 'El Negro', tiene 43 años y es de nacionalidad pakistaní. También se ha podido conocer sus reseñas policiales y que contaba con varios antecedentes.

Las autoridades confirman que tiene mala reputación y es áspero, intransigente, esquivo y poco sociable. Sus vecinos aseguran que su comportamiento era extraño y que no hablaba con ellos. Solo saben de él que regentaba un locutorio. Aseguran que era un prestamista de muy dudosa reputación.

Antecedentes

Su extensa ficha policial que comienza en 2006, con una presunta agresión cometida en Pakistán, cuando tenía tan solo 24 años. Continúa con varios delitos de estafa hasta llegar al 2023. En enero, cuando vivía con los tres hermanos de Morata, agrede violentamente a una de ellas y arranca bruscamente el pendiente a la otra. No se interpuso demanda y, por lo tanto, no fue detenido.

En febrero es detenido por agredir con un martillo a la menor de los hermanos de Morata de Tajuña. Es condenado a prisión y al pago de una indemnización. En septiembre sale de prisión, pero nunca vuelve a vivir con los ancianos. En octubre vuelve a ser detenido por agredir brutalmente a un cliente al que vendió un ordenador.

En diciembre, el hombre se habría puesto en contacto con su abogada para recuperar sus dinero y sus cosas, que aún permanecían en la casa de los hermanos. La letrada interpuso un escrito que acude acompañado de un Policía local. "Estaba desesperado, arruinado, sin nada de dinero. Como no me podía acercar a ellas porque tenía una orden de alojamiento, les reclamé mi dinero en varias ocasiones. Pero no me contestaban, me ignoraban", explicó el asesino confeso. Entonces, acudió a la vivienda completamente solo y comete el triple crimen.

La investigación todavía continúa. La principal hipótesis que manejan los agentes de la Guardia Civil es que el crimen se debiese a un ajuste de cuentas por deudas. Las dos hermanas se habrían arruinado tras ser víctimas de una estafa amorosa y pedían dinero a sus allegados y vecinos de forma recurrente. Decidieron alquilar la habitación al detenido a principios del año pasado, al que supuestamente acabaron debiendo unos 60.000 euros.