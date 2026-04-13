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Herido muy grave un hombre de 55 años tras ser apuñalado en el tórax y abdomen en Getafe

El hombre ha sufrido heridas de gravedad esta madrugada tras ser atacado con un arma blanca en Getafe, Madrid.

Herido muy grave un hombre de 55 años tras ser apuñalado en el tórax y abdomen

Herido muy grave un hombre de 55 años tras ser apuñalado en el tórax y abdomen en Getafe | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un hombre de 55 años ha resultado gravemente herido tras sufrir esta madrugada una agresión con arma blanca en la localidad madrileña de Getafe.

La Policía investiga las causas del suceso y buscan al presunto autor del intento de asesinato. Los hechos se han producido este lunes a la madrugada en las inmediaciones de la calle San Sebastián en Getafe.

La Policía Nacional y Local además de los sanitarios del Summa 112 se trasladaron al lugar de los hechos atendiendo a la víctima que presentaba heridas de arma blanca en el tórax y abdomen. Tras ser estabilizado, ha tenido que ser trasladado al Hospital Doce de Octubre.

Persecución policial en Getafe

La madrugada de este lunes, Getafe también se ha visto envuelta en una persecución policial por varias carreteras de la zona, terminando en un choque en la M-40 a la altura de El Pardo.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 34 años que se había dado a la fuga y colisionando su vehículo en la M-40. Los hechos se han producido a las 05:00 horas y en el despliegue han estado implicados agentes de la Policía Nacional de Getafe y Parla, apuntan fuentes policiales.

Al detenido se le imputa por un posible delito contra la seguridad vial y no se le ha practicado prueba de alcoholemia. Ha tenido que ser trasladado al hospital debido a la colisión y por suerte no hay que lamentar heridos o afectados a parte del conductor protagonista de la fuga.

Motorista muere M-40

Un motorista de 55 ha fallecido este lunes por la mañana después de colisionar contra un turismo a la altura del kilómetro 60,5 de la carretera M-40, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Los hechos se han producido en torno a las 8:15 horas en la calzada exterior de la citada vía, y hasta allí se han trasladado efectivos sanitarios del Samur para atender a la víctima, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Los sanitarios han encontrado al varón en parada cardiorrespiratoria y con múltiples traumatismos severos, especialmente en el tórax. Tras más de media hora realizando maniobras de reanimación, los sanitarios han confirmado el fallecimiento del hombre.

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