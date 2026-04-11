Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Bilbao

Un joven de 23 años apuñala a otro tras pelearse en un bingo de Bilbao

Ambos comenzaron a discutir dentro del local pero terminaron saliendo a la calle, donde la víctima recibió tres puñaladas.

Bolas del bingo

Bolas del bingo Pixabay

Publicidad

Un hombre de 23 años ha sido detenido en Bilbao después de asestar tres puñaladas a otro de 31 después de pelearse en un bingo, tal y como ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Le asestó tres puñaladas: dos en la espalda y una en el abdomen

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves por la noche en un establecimiento del centro de la ciudad bilbaína. Ambos comenzaron a discutir dentro del local, pero la pelea fue a más y decidieron salir a la calle, momento en el que el joven de 23 años, con antecedentes policiales, sacó un arma blanca para apuñalar hasta en tres ocasiones al otro, de 31 años.

Este recibió dos puñaladas en la espalda y una, de mayor gravedad, en la zona del abdomen.

Cuando llegó la policía, el hombre de 31 años se encontraba en el suelo herido grave en el suelo y, tras la intervención de los sanitarios, fue trasladado con urgencia al hospital de Cruces. El agresor había huido pero tiró la navaja cerca de un contenedor y esta fue encontrada por los agentes.

La Policía Vasca inició una investigación y este viernes sobre las 19:00 de la tarde se encontró en el Casco Viejo de la capital vizcaína al autor de los hechos, que portaba un destornillador en la mano y la ropa ensangrentada. Este será procesado en los próximos días y la víctima se recupera de sus heridas, aunque está fuera de peligro.

Polémica en un hogar de jubilados por jugar al bingo

Por otra parte, precisamente en Bilbao hace poco más de un mes un hogar de jubilados en el barrio de Santutxu fue 'advertido' por la Ertzaintza de que podían afrontar una multa de hasta 60.000 euros después de que varios agentes se presentaran semanas atrás para advertir de que los jubilados no podían jugar al bingo. Estos, que utilizan este juego para reunirse, sociabilizar y pasar el tiempo, apenas gastaban 20 céntimos por cada cartón...

Gloria, tesorera del mencionado hogar del jubilado, se pronunció tras lo sucedido: "El cartón costaba 20 céntimos, cada uno nos gastábamos 3 euros y el premio era de 20 euros... A veces piensas que nos están gastando una broma", recoge COPE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

En estado grave un hombre de 52 años tras ser apuñalado por su cuñado en Collado Villalba

Helicóptero

Publicidad

Sociedad

Bolas del bingo

Un joven de 23 años apuñala a otro tras pelearse en un bingo de Bilbao

Juzgados de Badajoz

Absuelto el hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se tirara por un balcón

Dos investigados por abandonar cuatro cachorros de perro en un contenedor

Dos investigados por abandonar cuatro cachorros de perro en un contenedor de basura

Imagen del incendio en Llimiana (Lleida) REMITIDA / HANDOUT por BOMBERS DE LA GENERALITAT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/02/2026
SUCESO

Nueve personas heridas en el incendio de una industria farmacéutica en Mollet

Agentes de la Guardia Civil liberan a 80 personas que vivían en semi esclavitud
OPERACIÓN GUARDIA CIVIL

Agentes de la Guardia Civil liberan a 80 personas que vivían en semi esclavitud

Efemérides de hoy 11 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 11 de abril?
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 11 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 11 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Las impresionantes imágenes de un coche al cae una planta inferior en un túnel de Chamberí
Accidente

Las impresionantes imágenes de un coche al caer una planta inferior en un túnel de Chamberí

Dos personas resultan heridas leves tras un accidente que mantiene cortado el túnel de Olavide en Madrid.

Conversación con el fabricante tras el accidente de Adamuz

Novedades sobre el accidente de Adamuz: investigan una pieza cuya procedencia no estaba clara en el tramo afectado

Tu cara me suena

Antena 3 estrena 'Tu cara me suena' 2026: fecha, concursantes, jurado y claves del talent show líder de audiencia

Cabera del Tajo

Se desvela el secreto del misterioso animal que nadaba en las aguas del Tajo

Publicidad