Un joven de 23 años apuñala a otro tras pelearse en un bingo de Bilbao

Un hombre de 23 años ha sido detenido en Bilbao después de asestar tres puñaladas a otro de 31 después de pelearse en un bingo, tal y como ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Le asestó tres puñaladas: dos en la espalda y una en el abdomen

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves por la noche en un establecimiento del centro de la ciudad bilbaína. Ambos comenzaron a discutir dentro del local, pero la pelea fue a más y decidieron salir a la calle, momento en el que el joven de 23 años, con antecedentes policiales, sacó un arma blanca para apuñalar hasta en tres ocasiones al otro, de 31 años.

Este recibió dos puñaladas en la espalda y una, de mayor gravedad, en la zona del abdomen.

Cuando llegó la policía, el hombre de 31 años se encontraba en el suelo herido grave en el suelo y, tras la intervención de los sanitarios, fue trasladado con urgencia al hospital de Cruces. El agresor había huido pero tiró la navaja cerca de un contenedor y esta fue encontrada por los agentes.

La Policía Vasca inició una investigación y este viernes sobre las 19:00 de la tarde se encontró en el Casco Viejo de la capital vizcaína al autor de los hechos, que portaba un destornillador en la mano y la ropa ensangrentada. Este será procesado en los próximos días y la víctima se recupera de sus heridas, aunque está fuera de peligro.

Polémica en un hogar de jubilados por jugar al bingo

Por otra parte, precisamente en Bilbao hace poco más de un mes un hogar de jubilados en el barrio de Santutxu fue 'advertido' por la Ertzaintza de que podían afrontar una multa de hasta 60.000 euros después de que varios agentes se presentaran semanas atrás para advertir de que los jubilados no podían jugar al bingo. Estos, que utilizan este juego para reunirse, sociabilizar y pasar el tiempo, apenas gastaban 20 céntimos por cada cartón...

Gloria, tesorera del mencionado hogar del jubilado, se pronunció tras lo sucedido: "El cartón costaba 20 céntimos, cada uno nos gastábamos 3 euros y el premio era de 20 euros... A veces piensas que nos están gastando una broma", recoge COPE.

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