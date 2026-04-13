Detenido un hombre en Córdoba después de, presuntamente, matar a una mujer y atrincherarse en su vivienda

La Policía ha detenido a un hombre como sospechoso de haber matado a una mujer y después atrincherarse en su vivienda en Córdoba. Las circunstancias de lo ocurrido todavía se están investigando.

Según los datos que han trascendido hasta el momento, los hechos habrían ocurrido en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta. La Policía Nacional habría confirmado que la víctima es una mujer con heridas de arma blanca y que estaba en el Sistema Viogen. El detenido había inundado de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que ha provocado una gran tensión en el barrio.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

Hasta el lugar se habrían trasladado efectivos de la Policía Nacional y unidades especializadas para negociar con el atrincherado. Las circunstancias siguen investigándose, pero Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha publicado en su perfil de la red social X el siguiente mensaje: " Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Córdoba".

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.