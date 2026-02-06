Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
BORRASCA LEONARDO

Un herido grave al caerle el muro de su casa en la Puebla de Don Fradrique (Granada)

Las grandes crecidas del río Genil están arrasando a su paso, con especial hincapié en municipios como Dúdar o Huétor Tajar. Los destrozos que ha provocado la borrasca Leonardo con las lluvias y fuertes vientos de estos últimos días en la provincia de Granada ha dejado pueblos desalojados, derrumbes, árboles caídos y personas atrapadas.

Muro desprendido en la Puebla de Don Fradrique (Granada)

Un herido grave al caerle el muro de su casa en la Puebla de Don Fradrique (Granada) | Europa Press

Paula Hidalgo
Publicado:

La borrasca Leonardo está llevando al límite el caudal del Genil y a los municipios granadinos que lo rodean. De hecho, Dúdar, que se sitúa en la vega del río, tuvo que ser desalojado por completo. También ha sido evacuado Huétor Tajar, una persona ha resultado herida de gravedad y se han sumergido las carreteras.

El herido ha sido un hombre de 31 años, sepultado por un muro de su casa que se le ha caído encima en la Puebla de Don Fradrique. El desprendimiento se ha producido por los estragos de las intensas lluvias y los fuertes vientos que llevan azotando la comunidad andaluza en los últimos días. Fue un aviso al 112 el que alertó de la situación a los servicios de emergencia, quienes se trasladaron junto a la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos y la Policía Local. También participaron los vecinos en el rescate, y posteriormente el hombre fue enviado a un centro médico en un helicóptero del 061.

La tapia caída, construida con piedra, cedió a la altura de una puerta metálica justo cuando el hombre intentaba refugiarse del viento tras aparcar su vehículo. El alcalde del municipio, Jesús Fernández, ha apuntado que pese a que las lluvias no se han producido de forma tan dañina como en otras comarcas, las persistentes precipitaciones y el viento se han traducido en derrumbes y árboles caídos.

Rescatan a cuatro jóvenes atrapados

En Huétor Tajar, el desalojo no ha sido en vano, ya que las lluvias también han provocado varios incidentes. Es el caso de cuatro jóvenes que han tuvieron que ser rescatados de un vehículo mientras circulaban por una zona inundada tras el desbordamiento del río Genil. Esto les pilló por sorpresa alrededor de las 19:45 horas de este jueves, y fueron los propios vecinos de la localidad quienes alertaron de su presencia. Los cuatro jóvenes se subieron al capó del coche mientras esperaban a los agentes, que procedieron a su rescate mediante una pala excavadora que les cedió un vecino para conseguir mover el coche.

Muro desprendido en la Puebla de Don Fradrique (Granada)

Un herido grave al caerle el muro de su casa en la Puebla de Don Fradrique (Granada)

Caro, de 35 años, cayó al río cuando intentaba rescatar a su perro, que fue arrastrado por la corriente. El animal se salvó pero tras más de un día de búsqueda se ha encontrado su cuerpo.

