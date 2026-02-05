Cortada la M14, carretera de acceso al aeropuerto de Madrid Barajas, y la línea 8 del metro

La carretera M14, que enlaza las terminales T123 y la T4, permanece cortada debido a la rotura de una tubería en el túnel. Se sospecha de la rotura de una tubería, que también ha provocado un gran atasco.

Interrumpida la circulación en la línea 8 del metro

La circulación de la Línea 8 de Metro de Madrid también ha quedado interrumpida este jueves entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos.

