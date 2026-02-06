Continúa el miedo y la preocupación entre los vecinos de Grazalema: "Hemos vivido una película de terror"

La borrasca Leonardo, que ha provocado el desalojo de 8.000 personas en Andalucía, no ha tenido incidencias graves. Tal y como ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, durante la noche y la madrugada han discurrido con apenas una treintena de actuaciones.

La cifra de emergencias coordinadas en esta borrasca asciende ya a casi 5.000, mientras que el acumulado se eleva a 8.994 incidencias, en su mayoría en Cádiz, Jaén, Sevilla, Granada y Málaga, seguidas de Córdoba, Almería y Huelva.

Los vecinos de Grazalema continúan en el polideportivo de Ronda: "Salí con lo puesto y no sé lo que me voy a encontrar"

Los vecinos de Grazalema, municipio en el que cayeron aproximadamente 800 litros en 48 horas, continúan resistiendo desde Ronda, municipio que ha acogido a 250 de ellos y sumará 105 más durante la jornada de hoy.

Por el momento, han sido acogidos en el polideportivo municipal y en hoteles, apartamentos y otros alojamientos. Para los grazalemeños, las fuertes precipitaciones han sido como "una película de terror" y son muchos, como Ana, los que continúan con "el miedo en el cuerpo".

Han dejado su municipio y también temen la vuelta a su hogar. Una de las vecinas de Grazalema ha detallado que no saben que van a encontrar: "no sabemos si encontraremos la casa rota o los muebles rotos".

Moreno calcula que los vecinos de Grazalema no podrán volver a sus hogares hasta dentro de seis o siete días

Los vecinos de Grazalema, que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas hasta que pasen seis o siete días. Así lo ha detallado el presidente andaluz, Juanma Moreno, en declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio.

En dicho programa, Moreno ha detallado que no parece que vaya a dejar de llover hasta mediados de la próxima semana y que después, habrá que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua. Por ello, "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver a sus casas".

El presidente andaluz ha llegado a admitir que es un drama cada vez que se toma la decisión de evacuar a los vecinos porque "afecta a la vida cotidiana de las personas, pero más vale prevenir que curar" y ha detallado que la Junta actúa con "mucha previsión y anticipación, aunque genere molestias y problemas porque el objetivo principal es salvar vidas".

