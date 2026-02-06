Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Perros

Más de un 73% de las razas de perro españolas podrían desaparecer en los próximos años

17 de las 23 razas caninas actualmente reconocidas se encuentran en "serio peligro de desaparición", según la Real Sociedad Canina Española.

Imagen de dos perros

Imagen de dos perros Pexels

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Real Sociedad Canina Española (RSCE) ha alertado de que el 73,9% de las razas caninas españolas se encuentran en "serio peligro de desaparición", una situación que afecta a 17 de las 23 razas españolas actualmente reconocidas.

Ante esa situación, la RSCE ha hecho un llamamiento urgente a criadores y propietarios para actuar y evitar la pérdida de una parte fundamental del patrimonio canino nacional.

Razas más amenazadas

Las razas más afectadas son el dogo mallorquín, el pastor vasco, el galgo español, el majorero, el maneto, el mastín del pirineo, el pachón navarro, el pastor mallorquín, el perdiguero de Burgos, el perro de pastor garafiano, el perro leonés de pastor, el podenco andaluz, el podenco canario, el ratonero valenciano, el sabueso español, el valdueza y el xarnego valenciano.

La falta de inscripción provoca que no se pueda contabilizar de forma fiable el número de ejemplares

Según la RSCE, uno de los principales problemas es que la mayoría de los ejemplares no están inscritos en los registros oficiales como el Libro de Orígenes Español o el Registro de Razas Caninas. Tal y como detallan desde la RSCE, estos registros no solo sirven para contabilizar de forma fiable el número de ejemplares por raza existentes sino que sirven para controlar la genealogía.

Para la RSCE, "el pedigrí es la única herramienta que permite garantizar la trazabilidad de una raza, conocer su origen real y preservar su futuro". Asimismo, advirtió que sin estos registros, es imposible conocer el tamaño real de las poblaciones, los vínculos de parentesco o los riesgos genéticos asociados.

Estudio genético pionero

Para evitar la desaparición de estas razas, la RSCE ha puesto en marcha un estudio genético pionero junto a la compañía especializada Wisdom Panel. El proyecto, que se desarrollará en todo el territorio nacional, busca obtener información científica sobre la diversidad genética y el estado de salud de las razas españolas para reforzar su conservación y garantizar su futuro.

La entidad espera que los datos obtenidos ayuden tanto a criadores como a propietarios a tomar decisiones de forma responsable y sirvan también para sentar las bases de poblaciones o grupos étnicos no reconocidos con vista a su futura consolidación como razas.

Para el presidente de la RSCE, José Miguel Doval, "este estudio llega en un momento clave para conocer con precisión el estado genético de nuestras razas y poder protegerlas antes de que los riesgos sean irreversibles".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Manuel Regueiro, sobre las inundaciones en Grazalema: "No hay riesgo de colapso"

Geólogo

Publicidad

Sociedad

Imagen de dos perros

Más de un 73% de las razas de perro españolas podrían desaparecer en los próximos años

El exdirector de Emergencias e Incendios de la Generalitat, ante la jueza de la dana

El director de Emergencias el día de la DANA niega haber filtrado el audio de AEMET y el 112: "Es totalmente falso"

Sayalonga, el lugar donde ha desaparecido una mujer en Málaga

Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida durante la borrasca Leonardo en Sayalonga (Málaga)

Geólogo
BORRASCA LEONARDO

Manuel Regueiro, sobre las inundaciones en Grazalema: "No hay riesgo de colapso"

Imagen de un coche de la Policía Nacional en Alicante
Detenido

Detenido un hombre por difundir en directo las agresiones sexuales que realizaba a su hija menor de edad

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 6 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Rescate a 3 jóvenes en las riadas.
Lluvias en Granada

El angustioso rescate de cuatro jóvenes atrapados en el capó de un coche en las riadas de Huétor Tájar

Las fuertes lluvias que han caído en Huétor Tájar han dejado rescates de película como el de 4 jóvenes a los que la riada sorprendió en su coche. Tuvieron que subirse al capó del vehículo y esperar a ser rescatados.

Veterinario

Declaran improcedente el despido de una trabajadora que se ausentó para aplicar la eutanasia a su perra

Jaime Domínguez, bombero Consorcio Bomberos de Cádiz

Jaime Domínguez, bombero de Cádiz, ante el temporal: "Hemos recibido en dos meses lo que prácticamente llueve en un año"

Efemérides de hoy 6 de febrero de 2026: Fallece Maruja Mallo

Efemérides de hoy 6 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 6 de febrero?

Publicidad