Más de un 73% de las razas de perro españolas podrían desaparecer en los próximos años

La Real Sociedad Canina Española (RSCE) ha alertado de que el 73,9% de las razas caninas españolas se encuentran en "serio peligro de desaparición", una situación que afecta a 17 de las 23 razas españolas actualmente reconocidas.

Ante esa situación, la RSCE ha hecho un llamamiento urgente a criadores y propietarios para actuar y evitar la pérdida de una parte fundamental del patrimonio canino nacional.

Razas más amenazadas

Las razas más afectadas son el dogo mallorquín, el pastor vasco, el galgo español, el majorero, el maneto, el mastín del pirineo, el pachón navarro, el pastor mallorquín, el perdiguero de Burgos, el perro de pastor garafiano, el perro leonés de pastor, el podenco andaluz, el podenco canario, el ratonero valenciano, el sabueso español, el valdueza y el xarnego valenciano.

La falta de inscripción provoca que no se pueda contabilizar de forma fiable el número de ejemplares

Según la RSCE, uno de los principales problemas es que la mayoría de los ejemplares no están inscritos en los registros oficiales como el Libro de Orígenes Español o el Registro de Razas Caninas. Tal y como detallan desde la RSCE, estos registros no solo sirven para contabilizar de forma fiable el número de ejemplares por raza existentes sino que sirven para controlar la genealogía.

Para la RSCE, "el pedigrí es la única herramienta que permite garantizar la trazabilidad de una raza, conocer su origen real y preservar su futuro". Asimismo, advirtió que sin estos registros, es imposible conocer el tamaño real de las poblaciones, los vínculos de parentesco o los riesgos genéticos asociados.

Estudio genético pionero

Para evitar la desaparición de estas razas, la RSCE ha puesto en marcha un estudio genético pionero junto a la compañía especializada Wisdom Panel. El proyecto, que se desarrollará en todo el territorio nacional, busca obtener información científica sobre la diversidad genética y el estado de salud de las razas españolas para reforzar su conservación y garantizar su futuro.

La entidad espera que los datos obtenidos ayuden tanto a criadores como a propietarios a tomar decisiones de forma responsable y sirvan también para sentar las bases de poblaciones o grupos étnicos no reconocidos con vista a su futura consolidación como razas.

Para el presidente de la RSCE, José Miguel Doval, "este estudio llega en un momento clave para conocer con precisión el estado genético de nuestras razas y poder protegerlas antes de que los riesgos sean irreversibles".

