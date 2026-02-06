Marta, la nueva borrasca que sacude con más lluvia "zonas muy castigadas" por el temporal

Tras una pequeña tregua este viernes marcada por las lluvias menos abundantes que en días anteriores, mañana llegará al país una nueva borrasca de alto impacto. La borrasca Marta volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos".

Así lo ha detallado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, tras recordar que la nueva borrasca traerá a España más lluvias, además del temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes.

A partir del domingo, cuando pase Marta, "continuarán llegando frentes a nuestro país", con lluvias menos cuantiosas pero que "seguirán sumando litros en la mayor parte de la península", salvo en el área mediterránea, al menos hasta mediados de la próxima semana, tal y como ha detallado Campo.

Las temperaturas van a bajar durante este fin de semana, y con ello, llegará la cota de nieve.

Llega la borrasca Marta: volverá a caer lluvia muy abundante en Andalucía y Extremadura

Con la llegada de la borrasca Marta el sábado, volverá a caer mucha lluvia que será muy abundante en Andalucía y Extremadura.

En zonas de sierra se podrán superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, que sumado a los acumulados de días previos aumentará la posibilidad de nuevas inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierra.

Además, aparecerá la nieve en el centro y norte peninsular a partir de unos 900 metros aunque a lo largo del día la cota irá subiendo hasta unos 1.300 a 1.500 metros.

Asimismo, se prevén vientos muy fuertes y temporal marítimo en Galicia y en zonas del sur y este peninsular, y también en Baleares.

Por otro lado, el domingo continuarán las lluvias en la mayor parte del territorio. Aunque el domingo en el resto de la Península las precipitaciones serán "menos cuantiosas", seguirán acumulándose litros en zonas de sierra de Andalucía.

¿Cuándo llegará el final de las lluvias?

Según el portavoz de la Aemet, "no se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes". Es posible que de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas circulen por altitudes más altas. No obstante, del Campo ha asegurado que "todavía es un plazo muy largo y hay que tomar esta predicción con cautela" ya que "podría cambiar en futuras actualizaciones".

