El Guadalquivir llega a los 5,8 metros de subida a su paso por Córdoba

El río Guadalquivir ha duplicado su umbral en tan solo dos días. Concretamente, ha superado los 5,8 metros de lámina de agua cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el río a su paso por la capital cordobesa entró en el umbral rojo el miércoles a las 19:40 horas y desde ese momento, no ha parado de subir.

Ese nivel rojo, que implica una situación hidrológica "muy peligrosa", también se ha alcanzando en otros puntos como Almodóvar del Río, donde este viernes llega a los 10,07 metros.

También se encuentra en nivel rojo el Guadalquivir a su paso por las localidades cordobesas de El Carpio, donde discurre a 1795,30 metros cúbicos por segundo, en Villafranca a 1.805,12 y en Fuente Palmera a 2.363,68.

La situación en Córdoba no ha experimentado cambios una vez que en la tarde del jueves comenzaran a ser desalojadas las nueve zonas inundables de la ciudad, según han confirmado a EFE fuentes municipales.

Según los datos de la Policía Local, las viviendas desalojadas por la crecida del río en Córdoba ascienden a 704 de las que son 27 en Alcolea, 166 en Guadalvalle, 158 en Fontanar de Quintos, 120 en Majaneque, 135 en La Forja y 180 en Las Cigüeñas, entre otras.

En Palma del Río, otro de los municipios afectados por la crecida del Guadalquivir y donde además confluye el cauce del Genil, fuentes municipales han señalado que este último río está bajando y todas las personas que pudieran estar afectadas fueron desalojadas o abandonaron por propia voluntad de la zona.

Seis carreteras cortadas

Respecto a la situación de carreteras en la provincia, hay seis de titularidad autonómica cortadas. Tal y como han detallado desde la Junta de Andalucía, están cortadas la A-333 entre Iznájar y Priego de Córdoba, A-4154 en Priego de Córdoba, la A-3131 entre jauja y Badolatosa, la EF-1-331 en Rute, la A-3125 en Baena y la A-431R2 en Posadas.

Asimismo, según la Diputación de Córdoba, en la provincia hay once carreteras cortadas que dependen de la institución provincial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.