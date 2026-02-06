Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida durante la borrasca Leonardo en Sayalonga (Málaga)

El temporal Leonardo se cobra su primera víctima mortal en España con la muerte en Málaga de la mujer que cayó al río en Sayalonga (Málaga). Fuentes de la Guardia Civil han indicado que se presupone que el cuerpo es el de la mujer desaparecida, pero por el momento no ha sido identificada.

Caro, de unos 35 años, desapareció cuando paseaba con una amiga cerca del río Turvilla. Cayó al río Turvilla al intentar rescatar a su perro, que había caído al agua cuando paseaba por la zona norte del pueblo junto a otra mujer, que fue quien dio la voz de alarma. El operativo de búsqueda se activó en la tarde-noche del miércoles tras este aviso y se encontró con vida al animal.

El operativo de búsqueda se activó en la tarde-noche del miércoles tras el aviso de la mujer que estaba con ella en ese momento. Durante el jueves se trabajó a lo largo de 5 kilómetros del río, entre el pueblo de Sayalonga y la vecina localidad de Algarrobo, aunque los medios aéreos tuvieron que retirarse por las condiciones meteorológicas adversas.

Los servicios de emergencia desplegaron este viernes un dron, que a diferencia del helicóptero, tuvo la ventaja de volar más bajo y "meterse entre los cables", dada la existencia de mucho cableado que cruza de orilla a orilla, ha informado un portavoz de la Guardia Civil.

Estragos del temporal en Andalucía

Mientras, la situación en Andalucía sigue siendo muy delicada. Más de 8.000 personas permanecen evacuadas en distintos municipios de Cádiz y Granada, y no se descarta que haya más.

La localidad de Grazalema fue desalojada este jueves por la noche por completo. Los vecinos que estaban alojados hasta ahora en el hotel El Fuerte a las afueras del municipio han tenido que volver a ser evacuados. 150 personas han sido redirigidas en autobuses al polideportivo de Ronda para ser reeubicados de nuevo en hoteles y apartamentos. En Jerez también hay ya 1.000 desalojados y unos 7.000 incomunicados.

Mientras, en Córdoba se mira con miedo la crecida del Guadalquivir, que se encuentra en nivel rojo y ya supera los dos metros. Hay riesgo de desbordamiento. También el pueblo de Dúdar, en Granada, tuvo que ser desalojado por completo.

