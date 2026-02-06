Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un desprendimiento en Santa Brígida deja una vivienda destrozada en Gran Canaria

La pareja que reside en la casa salvó la vida al no encontrarse en ese momento en el domicilio.

La vivienda que ha sufrido el desprendimiento

Déborah Sabina
Publicado:

Un desprendimiento de grandes dimensiones registrado en torno a las nueve de la noche de este jueves en el barrio de La Angostura, en el municipio de Santa Brígida, ha provocado importantes daños materiales tras caer varias piedras de gran tamaño desde una ladera situada frente a la plaza de la zona. El incidente ha afectado de lleno especialmente a una vivienda, que en el momento de los hechos se encontraba sin personas en su interior, evitando así daños personales.

Una de las casas ha quedado totalmente destruida como consecuencia del impacto, según los bomberos en su interior hay al menos dos piedras de gran tamaño. Otra segunda vivienda presenta daños parciales pero de considerable gravedad, lo que hace inviable su uso hasta que se evalúe su estado estructural. Durante el desprendimiento los vecinos escucharon un estruendo que duró varios minutos: "a mí me pareció una eternidad, no sabíamos qué era", afirma una vecina que vive dos casas más debajo de la afectada. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar fuertes ruidos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como otros recursos municipales, que acordonaron la zona por prevención y realizaron una primera inspección visual del terreno y de los inmuebles afectados.

"Nos quedamos con lo puesto"

La principal vivienda dañada pertenece a Yeray e Idaira, una pareja que lleva alrededor de 20 años residiendo en esa edificación ya que los padres de Idaira son de la zona. Su casa, una vivienda cueva excavada en la ladera, recibió el impacto directo de varias piedras de grandes dimensiones que atravesaron parte de la estructura, destrozando el techo y causando destrozos importantes en su interior.

"Siempre que llueve se nos moja un poco la casa por dentro, la parte de la cueva, es algo normal por el tipo de vivienda, pero jamás imaginamos que de un día para otro nos íbamos a encontrar con esto", relata Yeray. La pareja tuvo la fortuna de no encontrarse en el domicilio en el momento del desprendimiento. Él estaba entrenando fútbol y ella había salido a visitar a sus padres cuando, sobre las nueve de la noche, se produjo la caída de las rocas.

Tras el suceso, ambos pasaron la noche en casa de unos amigos. "Nos quedamos con lo puesto y ahora estamos a la espera de saber si nos dejan entrar para recoger algunas cosas", explican.

Posible relación con las lluvias

Técnicos del Ayuntamiento de Santa Brígida han acudido durante la mañana al lugar y tienen previsto regresar este viernes a la zona para realizar una valoración más exhaustiva tanto de los daños ocasionados como del estado de la ladera, con el objetivo de determinar si existe riesgo de nuevos desprendimientos y si es necesaria una intervención de urgencia para asegurar el talud.

Una de las hipótesis que se barajan es que el desprendimiento esté relacionado con las intensas y constantes lluvias registradas en las últimas semanas en Gran Canaria. Según fuentes técnicas, este tipo de fenómenos no siempre se producen durante las precipitaciones, sino que pueden darse días después, cuando el terreno se ha ido aflojando progresivamente por la acumulación de agua.

Por el momento, la zona permanece bajo vigilancia y no se descartan nuevas medidas preventivas en función de la evolución del terreno y de los informes técnicos que se elaboren en las próximas horas.

