Los vecinos de Ubrique denuncian no recibir ayuda: "Les avisamos con tiempo, que vengan los equipos especiales"

Con sus propios medios intentan reconducir el agua de las calles del municipio al río.

Los vecinos de Ubrique aseguran que no les están ayudando | Antena3 Noticias

Irene Rodríguez
"Antes de que reventara el garaje ya nos estaba saliendo demasiada agua y lo avisamos con tiempo, que nos tenían que ayudar a desembocar por algún lado", cuenta Amanda Gutiérrez, una vecina de Ubrique cuyo garaje ha quedado completamente inundado.

Como ella, muchos residentes del municipio gaditano llevan horas achicando agua y tratando de contener los efectos de la borrasca Leonardo con sus propios medios. Los vecinos han cogido pico y pala para que el agua siga el curso del río, y que las calles dejen de estar anegadas.

En las calles de la localidad, la acumulación de agua ha provocado evacuaciones , daños materiales, y personales. Una persona resultó herida tras derrumbarse su vivienda a causa de la caída de una roca de montaña.

El Ayuntamiento ha decretado el nivel 2 de emergencia, una medida que se mantendrá tras la última reunión del Plan de Emergencia Local. Según han señalado el consistorio "la prioridad a esta hora se sitúa en realizar una primera actuación preventiva en los distintos socavones" que han sido provocados por la fuerza de las lluvias de estos días.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. Se han producido desalojos de varias familias, sobre todo de aquellas cuyas viviendas se encuentran próximas al cauce del río. La mayoría han encontrado refugio en casas de familiares; solo una familia permanece, por el momento, en la piscina municipal debido a que tienen una mascota, mientras el Ayuntamiento les busca una vivienda alternativa que admita animales.

Tanto Amanda como sus vecinos piden más efectivos. "Sabemos que hay zonas más afectadas, pero si se nos desboca a nosotros y no nos da a basto con los vecinos, que vengan los equipos especiales", reclama

Las previsiones meteorológicas tampoco traen buenas noticias al municipio donde Amanda expresa que "lo peor se supone que viene también mañana y pasado". "Se suponía que no iba a pasar nada. Claro, tampoco esperábamos que esto fuese de esta magnitud", concluye.

Casi incomunicado

Desde el propio consistorio, que insiste en evitar desplazamientos innecesarios a las zonas más afectadas. En puntos concretos, como el trasvase o los caminos rurales, el acceso se ha vuelto imposible debido a fracturas del terreno y hundimientos.

El resultado es un municipio prácticamente incomunicado, con carreteras cortadas y vecinos que siguen recurriendo a su propio esfuerzo ante la falta de medios. Las vías cortadas en su totalidad son la CA-8104 (La Albuera) y la CA-8105 (Acceso a Los Hurones).

