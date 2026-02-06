Adif destina 625.000 euros a estudiar la "satisfacción del cliente"

En pleno caos ferroviario tras el accidente de Adamuz que se llevó la vida de 46 personas, y con amplias zonas de la red de alta velocidad sometidas a limitaciones de velocidad por el mal estado de la infraestructura, Adif ha licitado un estudio de 625.000 euros para conocer la "satisfacción del cliente", "la imagen de marca" y la "calidad percibida" de los servicios, y el clima laboral de la empresa pública. El contrato se extenderá entre 2026 y 2029 y se dividirá en cinco lotes temáticos.

El objetivo de la licitación

El objetivo de la licitación es profundizar en la mejora continua de Adif con su gestión, y el desempeño de la organización, así como evaluar si sus infraestructuras y servicios responden a las expectativas de los distintos grupos de interés. Entre los trabajos previstos figura un seguimiento periódico de la experiencia de los viajeros en las estaciones, un análisis sobre la percepción de los clientes empresariales, y estudios para medir la reputación y la imagen corporativa de Adif-Adif-Alta Velocidad. Asimismo, se llevarán a cabo investigaciones bienales para analizar el ambiente de trabajo y el grado de satisfacción y compromiso de los empleados.

Momento crítico para el ferrocarril español

La licitación se produce en un contexto especialmente crítico para el ferrocarril español, tras el accidente de tren en Adamuz y el descarrilamiento de Rodalies en Gelida, que ha llevado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a mantener hasta el próximo mes de diciembre el incremento medio de unos 25 minutos en los tiempos de viaje, de la línea de alta velocidad que une Madrid y Barcelona.

Además, Adif ha solicitado a las operadoras la supresión de los primeros y últimos trenes del día con el fin de disponer de más tiempo para revisar y mantener la infraestructura. Esta medida se iba a efectuar entre este jueves y el sábado 7 de febrero, pero se prolongará hasta diciembre, lo que implica la reorganización de horarios y el aumento del tiempo medio de viaje.

El objetivo de estas actuaciones es facilitar los trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura ferroviaria, que se llevarán a cabo en las franjas horarias en las que no hay servicios comerciales. De este modo, las operadoras adaptarán la explotación de sus trenes para permitir que Adif pueda realizar inspecciones y labores técnicas en la red.

