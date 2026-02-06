Las impactantes imágenes aéreas de Grazalema, el "epicentro" de la borrasca Leonardo

El pueblo gaditano de Grazalema es uno de los que más sufre las consecuencias de la borrasca Leonardo. Sus vecinos han tenido que desalojar la localidad debido a la gran cantidad de agua registrada en los últimos días. Y se estima que tendrán que esperar al menos una semana para regresar a sus hogares.

La situación en el municipio es insostenible. Las imágenes aéreas muestran la magnitud de lo que se vive en la sierra de Grazalema. Su barranco se ha convertido en cascadas. El alcalde Carlos García aseguró que el acuífero había "colapsado".

Durante la noche del miércoles y mañana del jueves los habitantes de esta localidad escucharon "una serie de ruidos", que daban lugar a que podría tratarse de "un pequeño seísmo", aseguró el alcalde. Junto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tomaron esta medida "sensata" "por prevención" en el pequeño pueblo que, según este, se trata del "epicentro" del temporal.

Hasta la localidad se desplazaron investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) para determinar cuál era la causa exacta de esos pequeños temblores, además de "evaluar el estado del acuífero y los posibles impactos derivados de las precipitaciones intensas", informó el Ministerio de Ciencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.