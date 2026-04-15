El hallazgo del zulo y la posibilidad de identificar un tipo de hongo podrían dar un vuelco a la investigación del crimen de Esther López en Traspinedo

Traspinedo es una pequeña localidad de Valladolid de apenas 1.300 habitantes, sin embargo, su fama ha traspasado fronteras y todo por un crimen que sigue teniendo preguntas sin respuesta, el de Esther López.

Esther López desapareció en la madrugada del 13 de enero de 2022. Su pista se perdía después de que la joven se hubiese subido al coche del principal sospechoso y único acusado,Óscar S.M.

La teoría de los investigadores pasaba porque esa noche Óscar atropelló a Esther tras una pelea. El cuerpo de la joven fue encontrado casi un mes después de su desaparición cerca de Traspinedo en una cuneta. Los investigadores siempre sospecharon que posteriormente el acusado dejó el cuerpo de Esther en una cuneta, manipulando así la escena del crimen.

El descubrimiento ahora, cuatro años después, de un zulo en la casa de Óscar refuerza esta hipótesis. El actual propietario de la vivienda detectó humedades en una de las habitaciones y empezó a hacer reforma. Fue entonces, cuando descubrió el zulo. Bajo las baldosas apareció una trampilla que daba acceso a un sótano no registrado.

El nuevo propietario avisó a los agentes . ¿Escondió allí Óscar el cuerpo de Esther López? El País informa de que este zulo podría explicar las localizaciones del teléfono de Esther "con descensos y ascensos en una casa sin escaleras".

Hay que esperar a la inspección para sacar conclusiones. En ella se buscarían restos biológicos. 20 Minutos apunta a que se trata de localizar un "hongo que se halló en su momento en la ropa y en el cuerpo de Esther" y que podría ser una prueba de que el cuerpo de la víctima estuvo allí. La devolución a instrucción de la causa que, en fecha aún por determinar, sentará en el banquillo a Óscar S.M. se produce después este hallazgo.