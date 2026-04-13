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CASO TRASPINEDO

Bajo una trampilla debajo de las camas, así encontraron el zulo del caso Traspinedo

El nuevo propietario la descubrió cuando se disponía a realizar unas tareas de reforma en el chalet anteriormente vinculado a la familia del sospechoso de la muerte de Ester López.

Se busca a Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo

Bajo una trampilla debajo de las camas: así encontraron el zulo del caso Traspinedo | Espejo Público

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Manuel Pinardo
Publicado:

El nuevo hallazgo de este pasado domingo, ha vuelto a poner el foco en el caso de Esther López en Traspinedo, Valladolid. El nuevo propietario de la vivienda en la que residía el sospechoso del asesinato ha encontrado un zulo cuando se disponía a realizar tareas de reforma.

La Guardia Civil ha anunciado el descubrimiento de una "dependencia" de la que no se tenía constancia. Se espera que se realice una inspección ocular a primera hora de este lunes.

Una trampilla

Bajo una trampilla debajo de las camas en una de las habitaciones del chalet, ahí se encontraba el zulo vinculado al principal sospechoso de la desaparición de Esther López, ocurrida en enero de 2022.

El nuevo propietario, queriendo hacer tareas de reforma en su nuevo chalet, encontró la trampilla debajo de una de la camas de la habitación que se pretendía reformar. Inmediatamente se alertó a las autoridades del hallazgo.

Los agentes no han accedido todavía al interior y se desconoce si puede guardar relación con la investigación abierta desde enero de 2022.

El acusado está a la espera de conocer fecha del juicio oral con jurado por un delito de asesinato y otro contra la integridad moral, detención ilegal y un delito de omisión del socorro.

Escenario de múltiples diligencias

El chalet ya fue objeto de múltiples diligencias durante la instrucción del caso. La reconstrucción de los hechos que maneja la Fiscalía se traslada a la madrugada del 13 de enero de 2022.

Esther López viajaba en el coche del acusado al manifestar que no quería dormir en casa de sus padres. El joven le ofreció pernoctar en la vivienda familiar y la joven, aceptó.

Una vez allí se produjo una discusión entre ambos y Esther abandonó el lugar a pie. La acusación sostiene que le persiguió con el coche y la alcanzó por la espalda a unos 40 kilómetros por hora en las inmediaciones de la propia urbanización.

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