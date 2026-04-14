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Nuevos detalles del zulo que reabre el caso Esther López: 12 metros, 30 centímetros de agua y restos flotando

La Guardia Civil analiza restos hallados en un sótano descubierto en la vivienda vinculada al único investigado.

Esther L&oacute;pez

Esther LópezA3N

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La investigación por la muerte de Esther López suma un nuevo elemento tras el hallazgo de un zulo oculto en una vivienda de Traspinedo, en Valladolid. El descubrimiento se produjo durante unas obras realizadas por el actual propietario del inmueble, que decidió avisar a la Guardia Civil tras localizar una estancia que no figuraba en los planos.

El inmueble pertenece a la familia de Óscar Sanz, único investigado en el caso. tal y como aseguran desde el medio 'El Norte de Castilla', el propietario detectó humedades en una habitación y comenzó a retirar el suelo. Bajo las baldosas apareció una trampilla que daba acceso a un sótano no registrado.

Tras el aviso, agentes acudieron al lugar y aseguraron la zona a la espera de la llegada de especialistas. El acceso al espacio se realiza a través de una escalera metálica con signos de oxidación. En total, son siete peldaños los que conducen a una estancia subterránea que algunos vecinos sitúan en la vivienda desde hace décadas.

El informe elaborado por la Guardia Civil recoge los elementos encontrados durante la primera inspección ocular. En el interior del sótano se detectó la presencia de agua acumulada, con un nivel aproximado de 30 centímetros, así como diversos objetos.

Según detallan los agentes, "en el sótano se observa un nivel de agua de unos 30 centímetros, junto a restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece ser una bomba de extracción de agua". La estancia, de unos 12 metros cuadrados y una altura aproximada de dos metros y medio, carece de un suelo acondicionado.

Análisis de los restos hallados

El hallazgo ha llevado a los investigadores a centrar parte de sus esfuerzos en determinar si existe relación entre este espacio y la víctima. En este sentido, se están cotejando los restos biológicos encontrados en el cuerpo de Esther López con las muestras recogidas en el interior del sótano.

El objetivo es comprobar si ambos elementos son compatibles, lo que podría aportar información relevante sobre las horas posteriores al atropello. Hasta el momento, no se ha podido determinar con certeza dónde permaneció la víctima desde que sufrió las lesiones hasta su fallecimiento.

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