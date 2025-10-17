Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Asesinato Esther López

La Fiscalía pide 18 años de prisión para Óscar Sanz por el asesinato de Esther López

En el escrito de la Fiscal Jefa, Soledad Martín Nájera, se presentan los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide dieciocho años de cárcel y el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 para su hermana.

Imagen de archivo de Esther L&oacute;pez.

Imagen de archivo de Esther López.antena3.com

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

La Fiscalía de Valladolid ha pedido una condena de dieciocho años de cárcel por delito de asesinato para Óscar S.M, el hombre acusado tras la muerte de Esther López de la Rosa, una vecina de Traspinedo, Valladolid, cuyo cadáver fue encontrado el 5 de febrero de 2022, 23 días después de su desaparición. El juicio se celebrará por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial en una fecha pendiente de determinar.

El posicionamiento de la acusación pública ha sido el último que se ha conocido después de que las dos acusaciones particulares presentaran sus escritos esta semana en los que afirman que los hechos constituyen un asesinato, entre otros delitos, y piden condenas de 39 y 33 años de prisión, respectivamente, para el acusado, cuya representación legal interesa el sobreseimiento por la falta de pruebas. Una de las dos acusaciones vienen por la representación de los padres de la fallecida, y la otra es la que actúa en nombre de la hermana de la fallecida.

En su escrito, la acusación pública que ha llevado personalmente hasta ahora la Fiscal Jefa, Soledad Martín Nájera, se presentan también los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide dieciocho años de cárcel y el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima, además de 80.000 euros para su hermana, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Óscar Sanz en libertad el pasado diciembre

El sospechoso, quedó en libertad con medidas cautelares el pasado diciembre. La Fiscalía había solicitado su ingreso en prisión y se le impusieron restricciones como presentarse semanalmente en los juzgados y la retirada del pasaporte. Además, la magistrada estableció la obligación de acudir a firmar los lunes en dependencias de la Guardia Civil y no salir de España, una decisión judicial ratificada por la Audiencia Provincial. En aquel momento en su declaración mantuvo su inocencia: "Hay cosas para las que no tengo explicación. Los golpes en mi coche me los hizo la Guardia Civil durante la inspección ocular". No obstante, un informe de la Unidad Central Operativa y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil avala la hipótesis de que Óscar, el principal sospechoso, la atropelló tras un "arrebato en caliente".

La autopsia consideró que la muerte de la joven fue accidental u homicida y pudo deberse a un atropello a velocidad media-baja, además de revelar que la causa del fallecimiento se debió a un 'shock' multifactorial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Entre rumores y viñedos, la boda de la hija de Antonio Banderas llena Valladolid de estrellas

Vecino de Valladolid

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Hallan el cadáver de un buceador flotando en la playa de la Maruca, en Santander

Imagen de archivo de Esther López.

La Fiscalía pide 18 años de prisión para Óscar Sanz por el asesinato de Esther López

Imagen de la enfermera Teresa Rodríguez Llamazares.

Condenado a 30 años el ex guardia civil que asesinó a la enfermera española Teresa Rodríguez en Bruselas

Cádiz.- Cruz Roja rescató a 128 bañistas en las playas de Chiclana, San Fernando y Algeciras en verano
Peces muertos

Amanecer inusual en una playa de Algeciras: cientos de peces muertos cubren la playa del Rinconcillo

Imagen del suceso en Vélez-Málaga
Málaga

Dos policías sujetan a un hombre durante 20 minutos tras saltar al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Grupo criminal

4 detenidos y 200 investigados por empadronar a 600 inmigrantes de forma ilegal en Talavera de la Reina

La organización criminal actuaba en tres escalones distintos y sus principales responsables han sido detenidos.

Diez detenidos de una red criminal de estafadores
Red de estafadores

Diez detenidos de una red criminal que estafó más de un millón de euros en una macrooperación policial en Tenerife y Barcelona

Cinco de los detenidos han ingresado en prisión, por delitos de estafa, blanqueo de capitales, delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Ya son 155 las víctimas identificadas en todo el territorio nacional.

Muñoz Machado, director de la RAE.

Todas las Academias de la Lengua Española respaldan a Muñoz Machado, director de la RAE, y destacan su "firme liderazgo intelectual"

Fachada colegio

El testimonio de una exalumna del colegio de Sevilla que también sufrió acoso: "He llegado a jugar con hormigas porque a nadie más"

Vecino de Valladolid

Entre rumores y viñedos, la boda de la hija de Antonio Banderas llena Valladolid de estrellas

Publicidad