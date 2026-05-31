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Noticias de hoy, domingo 31 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 31 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, lunes 4 de mayo de 2026

Noticias de hoy, domingo 31 de mayo de 2026

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El discurso del Pedro Sánchez en la clausura del 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España, los disturbios durante las celebraciones de la Liga de Campeones y los estudiantes preparándose para la Selectividad.

Sánchez pide tiempo para desarrollar su proyecto y asegura que seguirá "hasta 2027 y más allá"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo su voluntad de mantener la hoja de ruta del Ejecutivo hasta 2027 y "más allá", y ha pedido tiempo, "determinación", "acción" y autonomía política para desarrollar su proyecto frente a una "oposición marrullera" que, según ha denunciado, pretende "derribar" al Gobierno de coalición progresista "con malas artes".

Sánchez ha clausurado en Madrid el 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España, celebrado en la sede de UGT de la Avenida de América, en su primer acto público de partido tras conocerse las actuaciones judiciales que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en el marco de la investigación del llamado caso Leire Díez.

Vídeo: cargas policiales en París tras la final de la Champions entre PSG y Arsenal

La Policía francesa ha cargado este sábado contra grupos de aficionados del Paris Saint-Germain en París tras registrarse enfrentamientos durante la final de la Champions, disputada en el Puskas Arena de Budapest.

Los primeros incidentes se han producido durante el descanso del encuentro, cuando miles de personas se concentraban en las calles de la capital francesa, especialmente en la zona de los Campos Elíseos. En ese punto se han registrado momentos de tensión, con enfrentamientos entre aficionados y daños en el mobiliario urbano.

Los agentes han tenido que intervenir para dispersar a los grupos implicados y han empleado gases lacrimógenos ante el aumento de los altercados. Las imágenes desde París muestran cargas policiales en una zona tomada por un amplio dispositivo de seguridad.

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La PAU arranca este lunes para cerca de 300.000 estudiantes de toda España

La Policía Nacional ya custodia el papamóvil de León XIV

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Noticias de hoy, lunes 4 de mayo de 2026

Noticias de hoy, domingo 31 de mayo de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
CATALUÑA

Detenida una mujer por robar 920 euros al párroco de una iglesia de Nou Barris

Agente de la Policía Local de Palma
Islas Baleares

Detenido un hombre tras destrozar una máquina de una farmacia para entrar en prisión en Palma

Servicio Murciano de Salud
Murcia

Indemnizan a un paciente tras ser operado en una zona donde no tenía el tumor

Tuvo que pasar por el quirófano de nuevo debido al fallo cometido y recibirá una indemnización de 11.100 euros.

El Papa León XIV saluda antes de celebrar la Santa Misa del Jubileo
Visita del Papa

Madrid se prepara para la visita del Papa: cortes de tráfico, teletrabajo y pantallas gigantes

La visita del pontífice León XIV ya está dejando efectos en la capital antes de su llegada a la que asistirán más de un millón de personas.

Malabo, EQUATORIAL GUINEA: NO LIBRI** Equatorial Guinea,Vatican, 2026/4/21 Pope Leo XIV meets with the World of Culture at the Leon XIV Campus of the National University in Malabo on the ninth day of an 11-day apostolic journeyPhotograph by VATICAN MEDIA / Catholic Press PhotoEuropa Press/Contacto/VATICAN MEDIA21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

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