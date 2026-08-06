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Hallan el cuerpo sin vida de una mujer flotando en la ría de Bilbao

Los servicios de emergencia han recuperado la noche del miércoles el cadáver de una mujer tras una llamada del Servicio de Atención de Emergencias Sos Deiak 112.

Ría de Bilbao

Ría de Bilbao Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Los servicios de emergencias de Euskadi han recuperado este miércoles el cadáver de una mujer en la ría de Bilbao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Sobre las diez menos veinte de la noche se ha recibido una llamada en el Servicio de Atención de Emergencias Sos Deiak 112 en la que se advertía de la presencia de lo que parecía ser un cuerpo humano flotando en la ría.

Efectivos de los Servicios de Emergencia se han desplazado al lugar y una embarcación de bomberos ha sacado el cuerpo del agua y lo ha trasladado a un muelle cercano, con la ayuda de la embarcación de la Sección Acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza.

El médico que ha acudido al lugar ha confirmado la muerte de esta persona. La Ertzaintza ha abierto una investigación para intentar esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad de la fallecida, cuyo cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.

Otro cadáver encontrado en Valencia

El cadáver de una mujer ha sido encontrado en Llaurí, Valencia, en las inmediaciones del río Xúquer, ha informado la Guardia Civil. La Policía Judicial ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias de la muerte de la mujer, cuyo cuerpo se encontró este martes.

Según publica este miércoles el diario 'Levante-EMV', la investigación se centra en saber si el cuerpo corresponde a una joven que fue dada por desaparecida el jueves 30 de julio en Sueca (Valencia).

"Junto al lugar donde ha aparecido el cuerpo, los agentes han encontrado diversos enseres y pertenencias personales, concretamente una toalla y unas chanclas sobre una plataforma de madera que emplean los pescadores de la zona que, según las primeras hipótesis, podrían pertenecer a la víctima.

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

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