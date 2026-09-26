La Ley de Nietos devuelve a un pueblo de Soria la memoria de sus emigrantes

En España ya hay más de dos millones de peticiones de nacionalidad bajo el amparo de la ley de nietos. Se trata de los descendientes de los emigrantes españoles que tuvieron que irse del país, sobre todo tras la Guerra Civil. Para poder presentar estas peticiones es necesario aportar las partidas de nacimiento de los antepasados de origen español.

Muchos de estos documentos se encuentran en los pueblos. Nos acercamos hasta Fuentestrún, en Soria, donde semana tras semana reciben nuevas peticiones. "Ahora mismo tenemos todas las peticiones resultas, en dos años nos han llegado más de 60", asegura Isidoro Gil García, alcalde de Fuentestrún.

Una gran cantidad, ya que estamos hablando de un pueblo de 55 habitantes censados. Nos cuenta que las peticiones les llegan por correo y son tanto él como la secretaria del ayuntamiento los que se ocupan de gestionarlas. “Nos envían por correo los datos de su antepasado y tenemos en varias cajas libros con partidas de nacimiento”, asegura.

Se trata de un trabajo que requiere bastante esfuerzo, puesto que son documentos muy antiguos. Por ejemplo, Isidoro nos enseña un libro lleno de partidas de nacimiento del año 1874 y nos cuenta que algunos son realmente difícil de leer. Algunos de estos incluso empiezan a estar borrosos por la huella de los años. Pero aunque sea un trabajo de gran dedicación, Isidoro nos los cuenta con una sonrisa. “Lo hacemos con mucho cariño porque ellos también son parte del pueblo y sentimos una conexión especial”, señala con orgullo.

La migración de Fuentestrún se dirige principalmente a Chile, nos lo cuenta Jesús García Largo, quien es vecino del pueblo, historiador y que ha escrito el libro “Fuentestrún, un pueblo de La Rinconada”. En el ejemplar se aborda la historia del municipio. “La migración se dirigía principalmente a Santiago de Chile.

El primero que llegó fue a finales del siglo XIX, pero en los años 50 se produce toda la migración después de la guerra. En España en general se dirigieron a toda Hispanoamérica”. Jesús nos explica que desde el pueblo se sienten muy cerca de Chile. “La migración que se va de Fuentestrún a Chile nunca perdió el contacto con el pueblo.

Cuando llegaban las fiestas De San Pedro que se celebrarán aquí a finales de septiembre, ellos desde Chile siempre mandaban un telegrama al Ayuntamiento porque ellos estaban celebrando las fiestas allí. Siempre nos han llegado cartas de la gente que vivía ahí, pero que tenían su derecho a voto. Ellos mandaban su sobre votando. Quiero decir que esta polémica que hay de la Ley de Nietos aquí no ha existido nunca, es que siempre ha existido una relación”, nos señala.