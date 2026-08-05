Muere un hombre de 52 años sin hogar tras quemarse a lo bonzo en una bañera en Órgiva, Granada

Un hombre de 52 años de nacionalidad finlandesa ha muerto en la madrugada de este miércoles en Órgiva (Granada) tras prenderse fuego en el interior de una bañera ubicada en una finca privada, según han informado fuentes municipales. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Según las primeras informaciones, el hombre accedió de madrugada a una finca privada situada junto a la avenida González Robles, donde había mobiliario antiguo almacenado. Allí se introdujo en una bañera y, presuntamente, se roció con alcohol antes de prenderse fuego.

Tras recibir el aviso, los bomberos se desplazaron hasta el lugar, aunque las llamas no llegaron a propagarse fuera del punto donde se encontraba la víctima.

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha explicado que el fallecido llevaba entre tres y cuatro semanas viviendo en la calle en la localidad. Durante los primeros días fue atendido por los servicios sanitarios, al presentar, presuntamente, problemas de salud mental.

La Policía Judicial de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido.