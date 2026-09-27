Efemérides de hoy 27 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 27 de septiembre?

El 27 de septiembre de 2024, Israel consigue matar a Hasán Nasrala, líder de Hezbolá, en un ataque aéreo sobre la ciudad de Beirut, capital del Líbano. La operación israelí tenía un objetivo claro, el cuartel central de la milicia, situado en instalaciones subterráneas debajo de edificios residenciales en el barrio de Daniyeh. Junto a Nasralá falleció gran parte de los dirigentes de la organización chií. Para logar el cometido, el ejército de Israel ejerció un bombardeo masivo en el que utilizó proyectiles perforadores, diseñados para destruir búnkeres.

La noticia no tardó en llegar al padrino principal de Hezbolá: Irán. El ayatolá Ali Jamenei instó a los musulmanes del mundo a apoyar a la milicia “con sus recursos”. En un comunicado, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, lanzó una amenaza directa al país persa por si pretendían responder al bombardeo: “

Un 27 de septiembre, pero de 1937, cazan el último ejemplar confirmado del tigre de Bali, precipitando el camino hacia su extinción oficial. Este animal, endémico de la isla de Indonesia, era considerado por los cazadores como un trofeo ejemplar que exponer en sus vitrinas. La figura del felino siempre generó mucha superstición entre la población local. Los balineses utilizaban diferentes partes que extraían del animal para hacer amuletos y distintas preparaciones tradicionales, como un polvo venenoso que obtenían de sus bigotes. El tigre de Bali era el más pequeño entre las subespecies de panthera tigris, y su peso no excedía los 100 kilogramos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de septiembre?

1937.- Se declara extinguido el tigre de Bali al ser cazado el último ejemplar.

1940.- Firma del acuerdo militar tripartito entre Alemania, Italia y Japón. Los tres países se convierten en las llamadas "potencias del Eje".

1955.- España solicita el ingreso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

1964.- La Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas.

1975.- Tienen lugar en España, en las ciudades de Madrid, Barcelona y Burgos, los últimos fusilamientos del régimen franquista. Son ejecutados 2 miembros de la organización terrorista ETA y 3 del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico).

1996.- En Afganistán, la facción islamista talibán toma Kabul, ejecuta al expresidente comunista Mohamed Nayibulá e impone la ley islámica.

1998.- Empieza a funcionar en Estados Unidos Google, el motor de búsqueda por internet.

2003.- La Unión Europea (UE), a través de la Agencia Europea del Espacio (ESA) lanza desde Kourou, en la Guayana Francesa, la sonda SMART-1, su primera misión a la Luna.

2008.- El astronauta Zhai Zhigang, comandante de la misión "Shenzhou VII", convierte a China en el tercer país, después de Estados Unidos y Rusia, en efectuar un "paseo espacial".

2012.- El robot Curiosity proporciona la primera prueba de que hubo agua en Marte.

2013.- Histórica conversación entre los presidentes de EEUU, Barack Obama, e Irán, Hasan Rohaní. Es la primera entre los máximos líderes de ambos países desde 1979, sobre el programa nuclear iraní.

¿Quién nació el 27 de septiembre?

1722.- Samuel Adams, uno de los padres de la independencia de EE. UU.

1871.- Grazia Deledda, escritora italiana, segunda mujer en ganar el Nobel de literatura, en 1926.

1922.- Arthur Penn, director estadounidense de cine y teatro.

1937.- José Sacristán, actor español.

1943.- Amadeo de Saboya-Aosta, heredero de la dinastía italiana.

1972.- Gwyneth Paltrow, actriz norteamericana.

1997.- Avril Lavigne, cantante y actriz canadiense.

¿Quién murió el 27 de septiembre?

1917.- Edgar Degas, pintor francés.

1940.- Julián Besteiro, dirigente socialista español.

1979.- Jimmy McCulloch

1996.- Mohamed Nayibula, derrocado presidente afgano.

2011.- Wilson Greatbatch, estadounidense, inventor del marcapasos.

2018.- Martin Balin, cantante estadounidense.

2024.- Muriel Furrer, ciclista suiza.

¿Qué se celebra el 27 de septiembre?

Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo.

Horóscopo del 27 de septiembre

Los nacidos el 27 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 27 de septiembre

Hoy, 27 de septiembre, se celebra san Cayo de Milán.